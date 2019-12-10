Лавров заявил об угрозах Уилана «просверлить головы» сотрудникам ФСИН

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обвиненный в шпионаже гражданин США Пол Уилан, который содержится сейчас в СИЗО, пытается создать себе образ мученика и вызывающе ведет себя в отношении сотрудников ФСИН. Об этом глава МИД рассказал по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео, передает корреспондент РБК.

По словам Лаврова, Уилан грозил сотрудникам ФИСН «просверлить голову дрелью» и делал множество «аррогантных» высказываний. В связи с этим министр предположил, что адвокаты заключенного могли выбрать эту тактику специально. «Если цель этих действий заключается в том, чтобы создать себе образ мученика, то наверное это неправильно и нечестно», — сказал Лавров.

Адвокат заключенного Владимир Жеребенков заявил РБК, что не наблюдал подобного поведения со стороны его подзащитного. «Честно говоря, Лаврову переходить на личность Пола Уилана как-то несерьезно. Лучше бы он организовал работу своих подчиненных, чтобы они посещали наших сограждан в зарубежных тюрьмах», — сказал адвокат.

28 декабря 2018 года в Москве был задержан бывший морпех США Пол Уилан. Ему были предъявлены обвинения в «проведении шпионской акции». В ноябре 2019 года Лефортовский суд столицы продлил арест Уилана до 29 декабря.

