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Песков отказался считать Уилана заложником

Пол Уилан
Пол Уилан (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Американец Пол Уилан, которого Мосгорсуд приговорил к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, не может считаться политическим заложником. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, невозможно. Он осужден решением суда. В решении суда все говорится. Ему были предъявлены обвинения, которые были доказаны в суде и приняты судом», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Песков не стал комментировать приговор Уилану и возможность его дальнейшего обмена. Он заявил, что Кремль не занимается подобными вопросами. «В данном случае я никак не комментирую, естественно, и это решение суда, и эту ситуацию в частности», — сказал он.

Суд дал 16 лет американцу Полу Уилану по делу о шпионаже
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Пол Уилан во время оглашения приговора в Мосгорсуде

Ранее адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил, что обсуждается вопрос об обмене его подзащитного на россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США. При этом говорить об обмене можно будет только после решения апелляционной инстанции, так как Уилан хочет обжаловать приговор.

Сотрудники ФСБ России задержали Пола Уилана в конце декабря 2018 года по подозрению в шпионаже. «Коммерсантъ» писал, что, по данным ФСБ и гособвинения, он получил от сотрудника российских спецслужб флеш-карту с информацией, составляющей гостайну.

Теги: Дмитрий Песков, США
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