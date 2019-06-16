Футболист Булыкин решил баллотироваться на выборах в Мосгордуму

Завершивший спортивную карьеру футболист Дмитрий Булыкин зарегистрировался самовыдвиженцем на выборах в Мосгордуму. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Он рассказал, что будет баллотироваться в избирательном округе № 43, который включает районы Арбат, Пресненский и Хамовники. Булыкин заявил, что его целью является развитие детского и юношеского спорта и обеспечение возможности для москвичей заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Он добавил, что также хочет добиться благоустройства «комфортных, безопасных и чистых дворов» для занятий спортом, отдыха и досуга.

«Я, в свою очередь, обещаю, что обращения жителей никогда не будут мною игнорироваться и всегда будут иметь приоритетное значение», — заявил он.