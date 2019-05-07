Навальный попросил Нюту Федермессер отказаться от участия в выборах

В открытом письме к основателю фонда «Вера» Навальный призвал ее не участвовать в выборах в Мосгордуму, так как власти, по его мнению, хотят использовать Нюту Федермессер, чтобы помешать кандидату от оппозиции Любови Соболь

Нюта Федермессер (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал обращение к учредителю благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анне (Нюте) Федермессер, ранее объявившей о планах баллотироваться на выборах в Мосгордуму. Оппозиционер в открытом письме призвал ее не делать этого.

«Сейчас стало окончательно ясно, что мэрия Москвы хочет использовать Вас в своих интересах в 43-м округе (в этом же округе намерена выдвинуть свою кандидатуру сотрудница ФБК Любовь Соболь. — РБК). <...> Чиновники <...> решили использовать приличных людей для того, чтобы те заплатили своими репутациями за сохранение единороссовского большинства в городском парламенте», — написал Навальный. По словам Навального, «в московских выборах участвует несколько замечательных кандидатов», которые могут не устроить действующие власти Москвы, тогда, как утверждает оппозиционер, против каждого из этих кандидатов используют «тактику Нюты». Он пояснил, что эта тактика заключается в выдвижении кандидатом общественника, «приличного человека», который своим участием должен снизить шансы «сильного оппозиционного кандидата» на избрание.

По мнению Навального, власти столицы пытаются не допустить победы Любови Соболь на выборах из-за ее участия в проверке массового отравления детей в школах и детских садах Москвы.

РБК обратился к Нюте Федермессер с просьбой прокомментировать обращение Навального.