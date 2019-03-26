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Apple $197 (+3,2%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,06%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+16,16%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Нюта Федермессер решила баллотироваться в Мосгордуму
Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер будет выдвигаться на выборы в Мосгордуму. Предполагается, что она пойдет на выборы самовыдвиженцем
Нюта Федермессер (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

О решении учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер баллотироваться в Мосгордуму РБК рассказал источник, близкий к Мосгордуме, и подтвердил собеседник, близкий к московской мэрии. Выборы депутатов Мосгордумы VII созыва пройдут в сентябре 2019 года.

Предполагается, что Федермессер будет участвовать в выборах как самовыдвиженец, отмечает собеседник, близкий к Мосгордуме. «Район для выдвижения пока выбирается», — отметил он. По его словам, Федермессер рассчитывает, что в статусе депутата Мосгордумы она сможет эффективнее заниматься вопросами оказания паллиативной помощи, в том числе на законодательном уровне.

Сама Федермессер не стала комментировать в разговоре с корреспондентом РБК планы участвовать в выборах в Мосгордуму.

Нюта Федермессер основала благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» в 2006 году, назвав его в честь своей матери — Веры Миллионщиковой.

Также она возглавляет Центр паллиативной медицины Москвы, куда ее в апреле 2016 года назначил столичный департамент здравоохранения.

В ноябре Федермессер объявила о вступлении в Общероссийский народный фронт, вызвав критику в свой адрес со стороны части либерального сообщества.

Сама Федермессер объяснила решение вступить в ОНФ желанием с помощью членства в этой организации иметь возможность лучше делать свою работу.

«Я смогу контролировать отсюда исполнение поручений президента. У меня будет выход на губернаторов, и это уникальная возможность влиять на качество последних месяцев, недель, дней, часов жизни многих и многих людей. Сначала в рамках телефонного ручного управления, а потом, как и в Москве, и как в Поречье, вот увидите, все заработает», — объясняла она.

В 2015 году Федермессер победила в номинации «Благотворитель года» по версии РБК.

Авторы: Вячеслав Козлов, Елизавета Антонова
При участии: Полина Звездина
Теги: выборы в Мосгордуму, депутаты, Нюта Федермессер
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