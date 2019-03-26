Нюта Федермессер решила баллотироваться в Мосгордуму

Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер будет выдвигаться на выборы в Мосгордуму. Предполагается, что она пойдет на выборы самовыдвиженцем

Нюта Федермессер (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

О решении учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер баллотироваться в Мосгордуму РБК рассказал источник, близкий к Мосгордуме, и подтвердил собеседник, близкий к московской мэрии. Выборы депутатов Мосгордумы VII созыва пройдут в сентябре 2019 года.

Предполагается, что Федермессер будет участвовать в выборах как самовыдвиженец, отмечает собеседник, близкий к Мосгордуме. «Район для выдвижения пока выбирается», — отметил он. По его словам, Федермессер рассчитывает, что в статусе депутата Мосгордумы она сможет эффективнее заниматься вопросами оказания паллиативной помощи, в том числе на законодательном уровне.

Сама Федермессер не стала комментировать в разговоре с корреспондентом РБК планы участвовать в выборах в Мосгордуму.

Нюта Федермессер основала благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» в 2006 году, назвав его в честь своей матери — Веры Миллионщиковой.

Также она возглавляет Центр паллиативной медицины Москвы, куда ее в апреле 2016 года назначил столичный департамент здравоохранения.