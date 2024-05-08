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Финансы ,  
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Raiffeisen Bank отказался от покупки доли в Strabag

Фото: strabag.com
Фото: strabag.com

Группа Raiffeisen bank International (RBI) заявила, что откажется от планов покупки доли в австрийском строительном концерне Strabag. В банке объяснили отказ от сделки тем, что ее не удалось согласовать с властями.

«В ходе контактов с органами власти RBI не смог получить необходимое одобрение для продолжения операции. Из соображений осторожности банк решил отказаться от сделки», — говорится в заявлении группы.

При этом в банке подчеркнули, что продолжат работу по деконсолидации российского подразделения.

В декабре 2023-го Raiffeisen объявил, что приобретет 27,78% акций Strabag — это доля компании Rasperia Trading Limited. Согласно планам RBI, купить акции должна его российская «дочка» — Райффайзенбанк, сумма сделки — €1,51 млрд. После покупки Райффайзенбанк должен передать акции материнской группе в виде дивидендов.

Из информации, опубликованной на сайте Strabag в январе этого года, следовало, что российский бизнесмен Олег Дерипаска косвенно был связан с Rasperia. В конце марта Strabag сообщила, что Дерипаска уведомил ее о прекращении своего контроля над Rasperia. Контроль над ней перешел к АО «Илиадис».

1 мая Reuters сообщил, что австрийские власти призывают Raiffeisen отказаться от сделки по покупке доли в Strabag.

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Теги
Raiffeisenbank сделка Австрия Олег Дерипаска
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