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Война санкций ,  
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Reuters узнал о давлении на Raiffeisen из-за связанной с Дерипаской фирмы

Reuters: США давят на Raiffeisen из-за сделки со связанной с Дерипаской фирмой
Сюжет
Война санкций
Raiffeisen запланировала покупку доли Rasperia Trading Limited в венской строительной компании Strabag, но США выразили беспокойство из-за сделки, так как Rasperia связывают с попавшим под санкции Дерипаской
Фото: Alex Halada / zumapress.com / Global Look Press
Фото: Alex Halada / zumapress.com / Global Look Press

США оказывают давление на австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), который собирается купить в венской строительной компании Strabag долю, принадлежащую связанной с бизнесменом Олегом Дерипаской компании, сообщают источники Reuters.

По их данным, высокопоставленные чиновники американского казначейства выразилибанку и властям Австрии беспокойство из-за сделки, так как Дерипаска находится под санкциями. В Вашингтоне также полагают, что бизнесмен получит выгоду от сделки, поэтому от банка потребовали предоставить подробную информацию о физических лицах и компаниях, участвующих в ней.

В декабре прошлого года Raiffeisen объявил, что приобретет 27,78% акций Strabag, доля принадлежит компании Rasperia Trading Limited. По данным Reuters, компания подконтрольна Дерипаске (состояние по версии Forbes — $2,5 млрд). Его представитель опровергала агентству данные, что он контролирует акции фирмы, владеющей долей в строительной компании.

Из информации, опубликованной на сайте Strabag в январе этого года, следует, что косвенно Дерипаска связан с Rasperia — через еще три компании (Bradmion Holdings Limited, которой бизнесмен владеет напрямую, она владеет Melisantis Limited, которая владеет MKAO Valtoura Holdings Limited, а она, в свою очередь, Rasperia). «Коммерсантъ» пишет, что последняя владеет долей в Strabag с 2007 года.

Согласно планам RBI, купить акции должна его российская «дочка» — Райффайзенбанк, сумма сделки — €1,51 млрд. После покупки Райффайзенбанк должен передать акции материнской группе в виде дивидендов. Raiffeisen обещал соблюдать все санкционные требования при реализации сделки.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Собеседники агентства добавили, что если RBI будет настаивать на заключении сделки, то ему могут угрожать санкции со стороны США. По информации источников Reuters, власти Австрии собираются не давать «зеленый свет» этому соглашению и банк готовится отказаться от него.

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Представитель RBI сообщил Reuters, что банк «тщательно проверил соответствие сделки Strabag всем применяемым санкциям до подписания» и в последние недели «проинформировал все соответствующие органы, включая казначейство США и его управление по контролю за иностранными активами (OFAC)». Представитель подчеркнул, что Raiffeisen не будет совершать никакие сделки, если они нарушают действующие ограничения или несут риск для банка оказаться под санкциями.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Юлия Кошкина
Raiffeisen Олег Дерипаска США санкции Австрия
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