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Война санкций ,  
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США ввели санкции против основателя Erich Krause

Сюжет
Война санкций
Под ограничения США попали физическое и три юридических лица, которые, по данным властей США, участвовали в попытке уклонения от санкций
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Минфин США ввел санкции против российского бизнесмена Дмитрия Белоглазова и трех компаний — АО «Илиадис», МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» (Rasperia Trading Limited) и ООО «Титул», сообщается на сайте ведомства.

По данным американских властей, новые фигуранты списка «причастны к попытке уклонения от санкций», связанных с бизнесменом Олегом Дерипаской (он находится под ограничениями США с 2018 года, также меры ввели Австралия, Канада, Евросоюз, Новая Зеландия и Великобритания. Состояние Дерипаски Forbes оценивает в $2,8 млрд).

Белоглазов, по данным «РБК Компании», является учредителем «Титула». Он также является основателем бренда канцелярских товаров Erich Krause. Как заявили в Минфине США, в 2023 году он согласовал с Дерипаской сделку по продаже замороженных акций бизнесмена в европейской компании. Через несколько дней была создана «дочка» «Титула» — «Илиадис», которая в начале 2024 года приобрела Rasperia Trading Limited.

РБК направил запрос в компанию Erich Krause и представителю Дерипаски.

Raiffeisen Bank отказался от покупки доли в Strabag
Финансы
Фото:strabag.com

Rasperia Trading Limited владеет долей в 24,1% в австрийской строительной компании Strabag. В январе австрийская фирма сообщала, что Дерипаска был косвенно связан с Rasperia через еще три компании (Bradmion Holdings Limited, Melisantis Limited и Valtoura Holdings Limited), но в марте бизнесмен уведомил Strabag, что больше не контролирует Rasperia.

В декабре 2023 года австрийская Raiffeisen Bank International объявила о намерении приобрести 27,78% акций Strabag, принадлежащих Rasperia. Согласно первоначальным планам RBI, купить акции за €1,51 млрд должна была российская «дочка» — Райффайзенбанк, а затем передать их материнской группе в виде дивидендов.

По данным Reuters, обеспокоенность насчет сделки выражали как американские, так и австрийские власти. Представитель RBI в ответ заверил, что кредитная организация «не будет покупать акции у Дерипаски или любого другого физического или юридического лица, на которое наложены санкции». Представитель Дерипаски в свою очередь подчеркивал, что бизнесмен «долгое время не имеет ничего общего со Strabag», а западные санкции против него «основаны на ложной информации». В мае RBI отказалась от планов покупки доли в Strabag, заявив, что сделку не удалось согласовать с властями.

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Минфин США санкции Олег Дерипаска США

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