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Reuters узнал о согласовании ЕС военной помощи Киеву на €500 млн

Reuters: ЕС согласовал новый транш военной помощи Украине на €500 млн
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Министры иностранных дел стран ЕС одобрили военную помощь Украине на €500 млн, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Деньги будут выделены из Европейского фонда мира, который финансирует поставки оружия из ЕС с начала российской военной операции. Транш станет седьмым по счету. Министры также решили предоставить еще €45 млн на «нелетальное оборудование» для миссии по обучению украинских военных, рассказал один из собеседников агентства.

19 января RMF со ссылкой на источник сообщал, что против нового транша выступила Венгрия. Когда Будапешт блокировал финансовую помощь Киеву на €18 млрд в декабре прошлого года, ЕС принял правовой акт, который позволил бы выделить средства в обход Венгрии, и та уступила.

Европейский фонд мира был создан в прошлом году для финансирования трат военного и оборонного характера «с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности». Им управляет специальный комитет, куда входят представители стран — членов ЕС. Бюджет фонда составляет €5,6 млрд. В декабре прошлого года главы МИД стран Евросоюза согласовали его увеличение на €2 млрд.

Всего с начала российской военной операции страны ЕС выделили Украине помощь примерно на €50 млрд, заявил 18 января глава Евросовета Шарль Мишель.

В Кремле заявляют, что военная помощь Украине приводит к затягиванию конфликта. При этом российские власти утверждают, что задачи спецоперации будут выполнены в любом случае.

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