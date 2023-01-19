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RMF узнало о блокировке Венгрией выделения Украине €500 млн помощи ЕС

RMF: Венгрия заблокировала транш помощи от ЕС в размере €500 млн для Украины
Речь идет о деньгах из Европейского фонда мира, созданного в прошлом году. Венгрия ранее уже пыталась заблокировать выделение Киеву €18 млрд финансовой помощи, но Будапешту пришлось уступить
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Венгрия заблокировала выделение Украине седьмого транша военной помощи Евросоюза, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

Речь идет о €500 млн из Европейского фонда мира, который финансирует поставки оружия из ЕС с начала российской военной операции.

По словам собеседника радиостанции, в понедельник, 23 января, пройдет встреча министров иностранных дел ЕС, на которой они попытаются оказать давление на Будапешт. Венгерское вето вызывает все большее возмущение среди дипломатов, поскольку «не имеет никакого основания, а только благоприятствует России».

Однако, отмечает источник, у Брюсселя есть запасной план — его уже задействовали, когда Венгрия блокировала выделение Киеву пакета финансовой помощи в размере €18 млрд. Тогда ЕС принял правовой акт, который позволил бы предоставить помощь в обход Венгрии. В итоге Будапешт уступил.

Европейский фонд мира был создан в прошлом году, из него финансируются траты военного и оборонного характера «с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности». Им управляет специальный комитет, куда входят представители каждого государства — члена ЕС, во главе с председателем — представителем Совета ЕС. Размер взноса стран определяется исходя из распределения валового национального дохода (ВНД). Бюджет фонда составляет €5,6 млрд. В минувшем декабре главы МИД стран ЕС согласовали его увеличение на €2 млрд в 2023 году.

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны — члены объединения выделили Украине около €50 млрд военной помощи.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Венгрия Евросоюз Украина военная помощь
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