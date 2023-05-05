Евросоюз одобрил выделение €1 млрд на снаряды для Украины

Совет Евросоюза одобрил передачу Киеву €1 млрд из Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF), из которого оплачиваются поставки оружия, для совместных закупок боеприпасов и ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится на сайте Совета.

«Совет ЕС утвердил пакет помощи на сумму €1 млрд из Европейского фонда мира, который позволит укрепить военные возможности и устойчивость Украины. <...> Помощь будет направлена на снабжение украинских Вооруженных сил артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и, при необходимости, ракетами, которые будут совместно закуплены странами ЕС у европейской военной промышленности», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Как заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, это решение — «еще один важный шаг к поставкам на Украину большего количества боеприпасов».

Ранее об одобрении этой инициативы сообщало шведское председательство в Совете Евросоюза. «Послы ЕС утвердили решение по мерам поддержки в рамках Европейского фонда мира, чтобы поддержать ВСУ выделением €1 млрд на совместные закупки боеприпасов и ракет», — говорилось в сообщении представительства.

Евросоюз создал фонд мира в 2021 году. Из него финансируются траты военного и оборонного характера, чтобы предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. В частности, помимо Украины, организация направляет средства в Мозамбик, Сомали, Боснию и Герцеговину. Общий бюджет фонда оценивается в €5,69 млрд по текущему курсу на период 2021–2027 годов с годовым потолком от €420 млн в 2021 году до €1,132 млрд в 2027 году.

Россия критикует поставки вооружений Украине со стороны западных стран и США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что передача Киеву оружия принесут стране «больше страданий».