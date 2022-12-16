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Военная операция на Украине ,  
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ЕС утвердил выделение Украине кредитной помощи на €18 млрд

Шарль Мишель: Евросоюз утвердил выделение Украине кредитной помощи на €18 млрд
Глава ЕК ранее говорила, что €18 млрд будут выделены Украине в виде «очень льготных кредитов». Против выделения средств долгое возражали Венгрия и Польша, однако по итогу программа помощи была утверждена
Фото: Philipp von Ditfurth / DPA / ТАСС
Фото: Philipp von Ditfurth / DPA / ТАСС

Главы государств и правительств Евросоюза утвердили выделение Украине макрофинансовой помощи на 2023 год в размере €18 млрд. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы одобрили программу помощи Украине на сумму €18 млрд. ЕС держит свое слово», — сказал он.

На той же пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС по итогам 2022 года выделил Украине финансовую помощь на €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».

Выделение Киеву на 2023 год €18 млрд в виде «льготных кредитов» в начале ноября анонсировала фон дер Ляйен. По ее словам, помощь призвана «в значительной степени покрыть финансовые потребности», она также должна способствовать реформам, необходимым для вступления Украины в ЕС. В начале декабря меру одобрил совет Европейского союза. В соответствии с ней кредиты будут иметь десятилетний льготный период. Государства — члены ЕС покроют большую часть процентных расходов за счет внешних целевых поступлений. Гарантии по этим заимствованиям будут предоставляться или из бюджета ЕС, или государствами-членами.

Против выделения Украине €18 млрд выступили Польша и Венгрия — страны наложили вето на решение Еврокомиссии. Позже Politico сообщило, что Будапешт согласился отозвать вето в обмен на уступки в вопросе выделения субсидий самой Венгрии. Польша сняла все возражения по пакету помощи 15 декабря.

После начала боевых действий на Украине ЕС ввел против Москвы несколько пакетов санкций, а также продолжает оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Например, летом Европейский совет одобрил выделение Киеву дополнительной финансовой помощи в размере €9 млрд. В октябре украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что без нее жители страны могут остаться без выплат.

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Согласно октябрьскому отчету Нацбанка Украины, экономика в 2022 году сократится на 32%, но в последующие годы инфляция начнет замедляться, а экономика в 2023–2024 годах будет расти на 4–5%.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЕС макрофинансовая помощь Украина кредиты Военная операция на Украине
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