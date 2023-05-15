В Луганске произошел взрыв в салоне красоты «Барбершоп» в центре города

В Луганске произошел второй взрыв за день

В «Барбершопе» в центре Луганска произошел взрыв, есть пострадавшие. По словам экс-посла ЛНР, взорвалась граната. Глава республики назвал произошедшее «подрывом»

Фото: РИА Новости

В Луганске произошел второй за день взрыв, он раздался в центре города на улице Демехина, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«К сожалению, есть пострадавшие. По предварительным данным — подрыв. Скорые, МЧС, все профильные ведомства уже работают на месте происшествия», — написал он.

Бомба сработала в помещении салона красоты «Барбершоп», уточняет «Луганский информационный центр». Место происшествия оцеплено. Предварительно, в помещении взорвалась граната, написал бывший посол ЛНР в России Алексей Мирошник, который занимал этот пост до присоединения региона.

Утром 15 мая Луганск обстреляли ракетами, удар пришелся на бывшее здание авиационного училища штурманов (ЛВВАУШ). По версии властей, удар нанесли украинские военные британскими ракетами Storm Shadow. Во время обстрела оказался разрушен один этаж бывшего авиационного училища штурманов, сообщали луганские власти. Пострадавших во время обстрела не было.