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В Луганске после обстрела разрушен этаж авиационного училища штурманов

В Луганске разрушился этаж бывшего авиационного училища штурманов после обстрела ВСУ
Фото: Владимир Иванов / ТАСС
Фото: Владимир Иванов / ТАСС

Один из этажей бывшего авиационного училища штурманов в Луганске был разрушен после попадания двух ракет ВСУ в здание. Об этом сообщила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

«Две ракеты попали в административное здание. Четвертый этаж разрушен. По предварительной информации, пострадавших нет», — написала она в телеграм-канале. В то же время Лантратова указала, что здание находится в жилом массиве, поэтому удар мог привести к «большой трагедии».

Об отсутствии пострадавших в результате обстрела с украинской стороны также сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник со ссылкой на республиканский минздрав.

Он также указал, что ВСУ нанесли удар по Луганску в то время, когда жители города идут на работу, а дети — в школу.

Ранее, около 8:00 15 мая, экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил о двух взрывах в районе автовокзала Луганска. Он допустил, что целью удара была территория, где прежде располагалось бывшее авиационное училище штурманов. Мирошник не уточнил, что находится там сейчас.

В течение последних дней Луганск неоднократно попадал под обстрелы, в связи с чем власти региона отключили мобильный интернет. Так, 12 мая, по данным местных властей, обстрел велся дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow по предприятию «Поли-пак».

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