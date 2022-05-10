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Немецкая VNG согласилась платить за газ через Газпромбанк

VNG открыла счет в Газпромбанке по предложенной Россией новой оплате за газ. Ранее Шольц говорил, что Германия будет платить по контрактам в европейской валюте. В ЕК заявляли, что сочтут выполнение условий Москвы обходом санкций
«Газпром» GAZP ₽240,1 +0,63% Купить
Газпромбанк RU000A0ZYEE5 ₽913,34 +2,47% Купить
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Немецкая газовая компания VNG — Verbundnetz Gas намерена переводить платежи в европейской валюте за поставки газа из России через счет в Газпромбанке, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Мы оплатим сумму счета, которая по-прежнему будет номинирована в евро, на счета в Газпромбанке в соответствии с запланированной процедурой, чтобы с нашей стороны была обеспечена своевременная оплата нашему поставщику», — говорится в сообщении.

В VNG предполагают, что конвертация в российскую валюты не вызовет сложностей. «По крайней мере, открытие счета прошло совершенно гладко», — отметили в газовой компании.

При этом в компании не ответили на запросы Reuters с просьбой уточнить, были ли открыты два счета в Газпромбанке — для платежей в евро и рублевый.

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Фото:Marijan Murat / dpa / Global Look Press

В VNG настаивают, что принимают все меры для обеспечения поставок в Германию вместе с исполнением принятых ограничительных мер. Ключевой пакет акций компании принадлежит EnBW Energie Baden-Württemberg AG — немецкому энергетическому концерну, одному из крупнейших производителей электроэнергии в стране.

В концерне говорили, что одну пятую (20%) из 495 тераватт-часов газа, закупленных ею в прошлом году, поступили по прямым соглашениям с российскими поставщиками, пишет Reuters. В EnBW рассчитывают сократить поставки из России со следующего года.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Поручение перевести оплату за российский газ в рубли при продаже в «недружественные страны» отдал в конце марта президент Владимир Путин, соответствующий указ он подписал 1 апреля. Схема предполагает открытие в Газпромбанке валютного и рублевого счетов, после пополнения валютного счета иностранным покупателем Газпромбанк будет сам переводить сумму в рубли на Московской бирже.

Немецкий канцлер Олаф Шольф затем подчеркнул, что Германия продолжит платить согласно заключенным контрактам. «В них написано, что платить нужно в евро. В ходе разговора я объяснил президенту России, что так должно быть и так будет», — сказал он. В бундестаге затем указали, что следование предложенной Москвой схеме стало бы для Берлина нарушением собственных санкций, поскольку «Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка».

В Еврокомиссии согласились с этой оценкой. «Если вы сделаете это, заплатите в рублях, вы нарушите санкции, вы обойдете санкции, которые мы ввели против России», — пояснила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она призвала европейские страны не принимать российские условия.

В Венгрии при этом заявили, что будут использовать новую схему по оплате за газ. В Будапеште пояснили, что не имеют альтернативных источников поставок, которые позволили бы отказаться от импорта российского газа. Близкий к «Газпрому» источник Bloomberg в конце апреля сообщил о десяти европейских покупателях, которые открыли специальные счета в Газпромбанке.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия поставки газа российский газ Газпромбанк
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