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Экономика ,  
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В ассоциации нефти и газа США заявили о худшем энергокризисе за полвека

В США заявили о бездействии властей при худшем энергетическом кризисе за 50 лет
Тим Стюарт обвинил администрацию Байдена в «худшем за 50 лет» энергитическом кризисе в США и подчеркнул, что у властей нет стратегии для улучшения ситуации

США переживает самый сложный энергетический кризис за последние 50 лет, при этом у администрации президента Джо Байдена нет стратегии для улучшения ситуации. Об этом заявил глава Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт в эфире телеканала Fox News.

«Мы находимся в величайшем, возможно, самом сложном энергетическом кризисе за последние 50 лет. Цены на дизельное топливо и бензин находятся на рекордно высоком уровне, а запасы — на рекордно низком уровне. А что администрация делала на этой неделе? Каким было их главное энергетическое заявление?», — сказал он.

Стюарт обвинил администрацию Байдена в том, что ее действия контрпродуктивны для тех, кто пытается решить проблему нефтегазового сектора.

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Рост мировых цен на нефть, газ и другие виды ископаемого топлива продолжается с конца февраля, когда Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине. В связи с этим многие страны запада ввели против Москвы санкции, которые коснулись финансовых и промышленных организаций, поставок высокотехнологичной продукции, а также резервов ЦБ.

8 марта президент США объявил о введении эмбарго на покупку российских энергоносителей. «Сегодня я объявляю о том, что США нацеливаются на основные секторы российской экономики: мы запрещаем любой импорт российских нефти, газа и энергии. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах», — сказал Байден.

После этого розничная цена галлона бензина в США преодолела исторический максимум и превысила отметку $4,17. На сегодняшний день этот показатель составляет $4,45 для бензина и $5,56 для дизельного топлива.

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Евросоюз с начала военной операции также ввел несколько пакетов санкций против России. В последнем — пятом пакете, — ЕС запретил импорт и транзит угля из России, однако газа и нефти ограничения не коснулись. О том, что Еврокомиссия готовит шестой пакет санкций против России, подразумевающий ограничения против нефтяного сектора, в середине апреля заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Власти России неоднократно называли санкции незаконными и предупреждали, что в случае отказа от российских нефти и газа Западу придется столкнуться с резким ростом цен.

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Жанна Антохина, Илья Фурсеев Илья Фурсеев
нефть газ США энергетический кризис
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