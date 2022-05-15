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Чехия поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Чехия полностью поддерживает вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, заявил глава чешского МИДа Ян Липавский.

«Мы тепло приветствуем Финляндию и Швецию, и поддерживаем их заинтересованность в присоединении [к НАТО], мы считаем их своими друзьями», — сказал он.

При этом дипломат напомнил, что для расширения альянса за счет двух скандинавских стран необходимо время. «Нам еще необходимо достичь политического соглашения. Как только оно у нас будет, далее останется вопрос ратификации в национальных парламентах», — указал глава чешского МИДа.

Путин обсудил с Совбезом угрозу от вступления Финляндии и Швеции в НАТО
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Владимир Путин на совещании&nbsp;с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции)

12 мая финский президент Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин выступили с заявлением о том, что Хельсинки должны незамедлительно подать заявку на вступление в НАТО. По словам финского лидера, на его решение повлияли требование России от НАТО отказаться от продвижения на восток и начало военной операции на Украине.

В тот же день шведская газета Expressen сообщила о планах Стокгольма подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе в понедельник, 16 мая. на следующий день запланирован визит президента Финляндии в Швецию, в ходе которого он проведет переговоры с Андерссон.

На сегодняшний день Швеция и Финляндия имеют статус государств — партнеров НАТО. Членами блока являются 30 стран, в том числе скандинавские Дания и Норвегия.

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Президент России Владимир Путин счел ошибкой отказ Финляндии от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в НАТО, предупредив, что этот шаг может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях. Он также провел заседание Совбеза, где обсуждались возможные риски в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

Как заявляла официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, Финляндия и Швеция, вступив в НАТО, «станут пространством противостояния Североатлантического блока и России со всеми вытекающими последствиями». По ее словам, альянс уже долгое время «обрабатывает» Хельсинки и Стокгольм для влияния на их политику, «старательно лепя из России образ врага».

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