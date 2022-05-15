Глава МИД Хорватии поддержал членство Финляндии и Швеции в НАТО

Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман рассчитывает, что натовским странам удастся достичь согласия в вопросе членства Финляндии и Швеции в альянсе, несмотря на позицию Турции. Его слова приводит издание Index.

«Конечно, мы должны увидеть, какова позиция Турции по этому вопросу. Но я уверен, что в конечном итоге возобладает единство, когда дело дойдет до присоединении Финляндии и Швеции [к НАТО], с которыми мы разделяем одни и те же ценности», — сказал Радман.

Несколькими днями ранее глава хорватского МИДа не согласился с позицией президента республики Зорана Милановича, заявившего о намерении наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

«Расширяя НАТО, мы укрепляем не только безопасность и оборону НАТО, но и нашу безопасность. Я уверен, президенту ясно, что это в национальных интересах», — сказал он. По словам министра, Хорватия хочет быть государством, разделяющим ценности блока.

Турция тем временем не считает позитивной возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, назвав скандинавские страны «гостевым домом для террористических организаций». Позже официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын пояснил, что Анкара «не закрывает дверь» для Швеции и Финляндии в НАТО, но хочет переговоров со странами Северной Европы и пресечения того, что Анкара считает террористической деятельностью, особенно в Стокгольме.