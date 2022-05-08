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Президент Германии заявил о «кошмаре» вместо мечты о «европейском доме»

Немцы помнят об ужасах Второй мировой войны и геноциде, заявил Штайнмайер. После 1945 года в Европе надеялись, что политики не допустят повторения боевых действий, однако теперь эта мечта потерпела крах, сказал немецкий президент
Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press)

Российская военная операция стала переломным моментом эпохи, который угрожает существованию Украины, европейское общество поражено происходящим, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов (DGB). Слова немецкого президента передает его пресс-служба.

С момента окончания Второй мировой войны 8 мая было днем благодарности союзникам с Запада и Востока за победу над нацизмом, дата также стала днем памяти и назидания, рассказал Штайнмайер, указав, что жители Германии помнят о «беспощадной войне на уничтожение, которую вели немцы в Восточной Европе». Он заверил, что в Германии чтут память о страданиях народов Советского Союза и жертвах преследований, ненависти и насилий.

В отношении послевоенного обустройства Европы, продолжил немецкий президент, 8 мая стало и днем надежды, поскольку пережившие войну полагали, что никто больше не прибегнет к боевым действиям для решения политических вопросов. Он напомнил о Хельсинкском заключительном акте 1975 года, с подписанием которого СССР, США и все страны Европы подтвердили нерушимость границ на континенте.

«Поколения политиков работали над тем, чтобы «никогда больше» также значило «никогда больше нет войны в Европе». Михаил Горбачев дал нам видение на пути — общий европейский дом. Но сегодня, 8 мая, мечта об общем европейском доме провалилась: на его место пришел кошмар. Это 8 мая — день войны», — сказал Штайнмайер.

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Фото:Ueslei Marcelino / Reuters

Около месяца назад, в середине апреля, Штайнмайер назвал невозможным сценарием нормализацию отношений с Россией при президенте Владимире Путине. «По моему мнению, ясно одно: при Путине не может быть возврата к нормальной жизни с Россией», — сказал немецкий президент. Он добавил, что «военные преступления на Украине» увидели люди по всему миру, их необходимо расследовать, а виновные должны понести наказание.

8 мая в Германии отмечается Антивоенный день. «8 мая 1945 года Вторая мировая война в Европе закончилась безоговорочной капитуляцией немецкого вермахта и освобождением от национал-социализма. Капитуляция была освобождением, проложившим путь к новому началу в Германии и Европе», — приводит Федеральное агентство по гражданскому воспитанию (Politische Bildung) справку Гессенского государственного центра политического образования.

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Штайнмайер назвал ошибкой поддержку «Северного потока-2»
Политика
Франк-Вальтер Штайнмайер

«Тесные связи» немецкого президента с Россией стали причиной получения отказа от украинских властей в посещении им Киева, сообщили в середине апреля источники Bild. «Ему сейчас не рады в Киеве», — рассказал газете неназванный украинский дипломат. Позднее эти данные подтвердил и президент Германии, указав, что был готов к поездке в украинскую столицу. «Но, по-видимому, и я должен это признать, в Киеве этого не хотели», — заключил он.

Отказ в посещении Киева президенту Германии вызвал острую реакцию в Берлине. Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал действия украинских властей «раздражающими», призвав принять президента республики. Позднее Шольц подчеркнул, что этот вопрос стал проблемой и что он не намерен посещать столицу Украины, пока там не побывает Штайнмайер. Берлин оказывает Киеву военную и финансовую поддержку, а потому «нельзя сказать: президент не может приехать», уверен Шольц.

В начале мая Штайнмайер по телефону переговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским, в результате чего стороны устранили «раздражающие факторы», заявили в пресс-службе немецкого политика. «Оба президента договорились оставаться в тесном контакте», — говорилось в сообщении.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Франк-Вальтер Штайнмайер Евросоюз Европа
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