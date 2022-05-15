Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Бритни Спирс сообщила о потере ребенка на раннем сроке беременности Технологии и медиа, 03:20
Немецкий бизнес назвал катастрофой прекращение поставок газа из России Политика, 03:09
Кулеба заявил, что Украина не пойдет на отчуждение территорий Политика, 02:40
Twitter обвинил Маска в нарушении соглашения о неразглашении Бизнес, 02:39
Посол России в Германии выразил надежду на запуск «Северного потока — 2» Политика, 02:10
Украина победила на «Евровидении» Технологии и медиа, 02:01
ФБР сочло стрельбу в Буффало актом расового экстремизма Общество, 01:43
Стала известна дата прощания и похорон певца Рената Ибрагимова Общество, 01:33
Представитель Абрамовича опроверг арест имущества бизнесмена в Португалии Бизнес, 01:06
Блинкен обсудил со Столтенбергом новую стратегическую концепцию НАТО Политика, 00:52
ДНР изымет имущество банков Украины на «освобожденных» территориях Политика, 00:52
Сайт и приложение Avito перестали быть доступными для пользователей Бизнес, 00:00
В ассоциации нефти и газа США заявили о худшем энергокризисе за полвека Экономика, 14 мая, 23:57
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 14 мая, 23:42
Война санкций ,  
0 

Немецкий бизнес назвал катастрофой прекращение поставок газа из России

Прекращение поставок российского газа будут иметь разрушительные для страны последствия. Об этом в интервью газете Bild am Sontag заявил глава немецкого промышленного союза Зигфрид Русвурм.

«К настоящему моменту последствия прекращения поставок российского газа были бы катастрофическими. Мы должны исходить из того, что при нехватке таких объемов газ больше вообще бы не поступал в конечные разветвления нашей газопроводной системы», — сказал он.

По его словам, при введении эмбарго на энергоресурсы из России целому ряду немецких предприятий пришлось бы остановить производство.

В Германии заявили, что «дочки» Gazprom Germania не получают газ
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

С начала российской операции на Украине Берлин ввел против Москвы уже несколько пакетов санкций, а первые лица страны неоднократно говорили о намерении избавиться от энергозависимости от России. Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок, в частности, 10 мая заявила о намерении страны в будущем полностью и навсегда отказаться от энергоносителей из России.

До этого страны «Большой семерки» (G7), куда входит Германия, договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти или ввести вслед за США эмбарго. В то же время в Минэкономики Германии отмечали, что отказ от российской нефти станет «тяжелым бременем», однако указали на готовность пойти на этот шаг.

Ранее о том, что некоторые дочерние предприятия Gazprom Germania GmbH не получают газ из-за ответных санкций, которые Россия ввела в отношении Запада, сообщил министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. По его словам, из-за российских санкций страна недополучает около 10 млн куб. м газа в день.

Читайте на РБК Pro
Pro
Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы
Статьи
Pro
Как отказаться от западной системы управления персоналом
Инструкции
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Pro
Русские иностранцы: кто заменит россиянам ушедшие модные бренды
Статьи
Pro
Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images «Внутренние предприниматели»: как раскрыть в себе потенциал инноватора
Статьи
Pro
Время быстрых: почему компании начали увольнять менеджеров-тугодумов
Статьи

В конце марта Германия ввела первый из трех уровней режима предупреждения чрезвычайной ситуации в газоснабжении. Он предполагает максимальное сокращение потребления и мониторинг ситуации на газовом рынке.

Первый уровень режима предупреждения ЧС вводится в том случае, если есть признаки будущего ухудшения ситуации с газоснабжением. Если они реализуются, вводится второй уровень. Третий объявляется при значительном нарушении газоснабжения. В этом случае правительство принимает меры для обеспечения газом граждан, больниц, пожарных служб и полиции.

Материалы к статье
Теги
Германия промышленность поставки газа санкции
Материалы по теме
Посол России в Германии выразил надежду на запуск «Северного потока — 2»
Политика
В Германии заявили, что «дочки» Gazprom Germania не получают газ
Политика
Шольц заявил, что Россия вынудила Германию поставлять оружие Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter