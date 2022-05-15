Немецкий бизнес назвал катастрофой прекращение поставок газа из России

Прекращение поставок российского газа будут иметь разрушительные для страны последствия. Об этом в интервью газете Bild am Sontag заявил глава немецкого промышленного союза Зигфрид Русвурм.

«К настоящему моменту последствия прекращения поставок российского газа были бы катастрофическими. Мы должны исходить из того, что при нехватке таких объемов газ больше вообще бы не поступал в конечные разветвления нашей газопроводной системы», — сказал он.

По его словам, при введении эмбарго на энергоресурсы из России целому ряду немецких предприятий пришлось бы остановить производство.

С начала российской операции на Украине Берлин ввел против Москвы уже несколько пакетов санкций, а первые лица страны неоднократно говорили о намерении избавиться от энергозависимости от России. Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок, в частности, 10 мая заявила о намерении страны в будущем полностью и навсегда отказаться от энергоносителей из России.

До этого страны «Большой семерки» (G7), куда входит Германия, договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти или ввести вслед за США эмбарго. В то же время в Минэкономики Германии отмечали, что отказ от российской нефти станет «тяжелым бременем», однако указали на готовность пойти на этот шаг.

Ранее о том, что некоторые дочерние предприятия Gazprom Germania GmbH не получают газ из-за ответных санкций, которые Россия ввела в отношении Запада, сообщил министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. По его словам, из-за российских санкций страна недополучает около 10 млн куб. м газа в день.

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В конце марта Германия ввела первый из трех уровней режима предупреждения чрезвычайной ситуации в газоснабжении. Он предполагает максимальное сокращение потребления и мониторинг ситуации на газовом рынке.



Первый уровень режима предупреждения ЧС вводится в том случае, если есть признаки будущего ухудшения ситуации с газоснабжением. Если они реализуются, вводится второй уровень. Третий объявляется при значительном нарушении газоснабжения. В этом случае правительство принимает меры для обеспечения газом граждан, больниц, пожарных служб и полиции.