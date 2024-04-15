В США начался процесс по делу о подкупе Трампом порноактрисы Экс-президент впервые в истории США предстанет перед судом по уголовному делу, ему грозит 136 лет

В Нью-Йорке начались судебные слушания по делу о выплате Дональдом Трампом $130 тыс. порноактрисе. Как этот факт стал уголовным преступлением и насколько вердикт может повлиять на шансы Трампа вернуться в Белый дом — в статье РБК

Дональд Трамп (слева) (Фото: Andrew Kelly / Reuters)

15 апреля в Нью-Йорке начались судебные слушания по делу о выплате 45-м президентом США Дональдом Трампом $130 тыс. порноактрисе, с которой он состоял в связи, чтобы избежать влияния огласки на ход избирательной кампании 2016 года. Трампу было предъявлено обвинение по 34 пунктам, каждый из которых предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет. Если присяжные признают его виновным по каждому из них, бывшему президенту может грозить до 136 лет заключения.

Процедура будет следующей. Сначала в суд на Манхэттене явятся несколько сотен потенциальных присяжных. Судьи и адвокаты подробно опросят каждого и отберут 12 человек, которые дадут клятву сохранять беспристрастность. Затем представители защиты и обвинения выступят со вступительными заявлениями, где обоснуют свои позиции. После этого прокуратура представит присяжным доказательства по делу и пригласит в суд свидетелей обвинения, среди них, как ожидается, будет и бывший юрист Трампа Майкл Коэн, осуществивший ту самую выплату. Потом команда Трампа в процессе ответа на обвинения, как ожидается, вызовет по меньшей мере одного свидетеля, утверждает CNN.

Сам экс-президент не обязан давать показания в суде, но 15 апреля он прибыл туда на начало слушаний.

По оценке специалистов, они продлятся от шести до восьми недель.

Что известно о связи Трампа с порноактрисой

Дональд Трамп и порноактриса Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, познакомились в июле 2006 года во время турнира по гольфу у озера Тахо. Бизнесмен пригласил 27-летнюю девушку в свой гостиничный номер, где вступил с ней в интимную связь. Во всяком случае, так заявила Дэниэлс в интервью CBS в 2018 году, когда Трамп уже был президентом США.

По ее словам, в тот вечер Трамп пообещал снять ее в своем реалити-шоу Celebrity Apprentice и сказал, что она напоминает ему дочь Иванку. «Ты умная и красивая, ты женщина, с которой нужно считаться, и ты мне нравишься», — процитировала Дэниэлс Трампа. В это время он уже был женат на Мелании — в марте она родила ему сына Баррона.

После этого Трамп приглашал актрису на запуск собственного водочного производства в Калифорнии и в свой офис в Trump Tower в Нью-Йорке, а в июле 2007 года организовал приватную встречу в своем бунгало в Беверли-Хиллз, чтобы обсудить возможное появление Дэниэлс в Celebrity Apprentice, утверждает она.

Сначала Трамп попросил ее посмотреть с ним документальный фильм про атаки акул, сексом они в тот вечер не занимались, а в следующем месяце предприниматель позвонил ей и сообщил, что все же не сможет снять ее в своей телепередаче. С тех пор, по словам Дэниэлс, они больше не виделись. Сам Трамп категорически отвергает, что когда-либо вступал в связь с порноактрисой.

В 2011 году Дэниэлс дала интервью журналу In Touch про свой роман с Трампом и получила от издания $15 тыс. Однако материал не был опубликован: когда журналисты обратились к юристу предпринимателя Майклу Коэну за комментарием, тот пригрозил им иском. В итоге интервью обнародовали лишь в 2018 году.

Вскоре после беседы с In Touch порноактриса стала получать угрозы, рассказала она в интервью CBS. Неизвестный подошел к ней на парковке и потребовал оставить Трампа в покое. Дэниэлс шла на тренировку по фитнесу вместе со своей маленькой дочерью. «Такая прекрасная маленькая девочка, — сказал мужчина. — Будет очень жаль, если что-то случится с ее мамой». Актриса не стала обращаться в полицию.

Как команда Трампа заплатила за молчание

Как утверждает Дэниэлс, в 2016 году, в разгар президентской кампании Дональда Трампа, с ней стали связываться разные люди и предлагать значительные суммы в обмен на молчание по поводу этой истории. Вскоре ей позвонил ее адвокат и сообщил, что добился «самой лучшей сделки». Юрист Трампа Майкл Коэн переведет ей $130 тыс. в обмен на подписание соглашения о неразглашении (non-disclosure agreement, NDA). За 11 дней до президентских выборов 2016 года Сторми Дэниэлс поставила свою подпись под документом.

По данным правоохранительных органов, перевод был осуществлен через подставную фирму, зарегистрированную в Делавэре. Прокуратура утверждает, что Дэниэлс сама вышла на компанию American Media Inc. (AMI), которой принадлежит таблоид National Enquirer и которая стала «глазами и ушами» кампании Трампа перед выборами. Представители компании доложили о возможной негативной публикации Коэну. По версии прокуратуры, Трамп пытался до последнего отсрочить выплату денег Дэниэлс, утверждая, что после его победы на выборах это и вовсе будет ненужным. Но в итоге он все же согласился заключить сделку.

Также незадолго до выборов AMI выкупила за $150 тыс. эксклюзивные права на историю модели Playboy Карен Макдугал, которая утверждала, что с июня 2006 года десять месяцев состояла в отношениях с Дональдом Трампом (он это также отрицает). Ничего, конечно, опубликовано не было, но соглашение не позволяло Макдугал рассказать свою историю другим изданиям (эта практика называется catch and kill).

AMI также заплатила $30 тыс. швейцару Trump Tower, который якобы знал о внебрачном ребенке будущего президента от домработницы. Правда, впоследствии эти слухи не подтвердились. Трамп поручил Коэну возместить компании эти расходы, однако AMI отказалась от них после консультаций с юристом.

В феврале 2017 года, после вступления в должность президента США, Дональд Трамп встретился с Коэном в Овальном кабинете и пообещал ему вернуть деньги, заплаченные Сторми Дэниэлс за молчание. В общей сложности Трамп заплатил юристу $420 тыс. (оплата NDA, проценты и бонус), разбив их на 11 чеков, утверждают прокуроры, они были замаскированы под оплату компанией Trump Organization юридических услуг.

Какие обвинения выдвинуты против Трампа

Несмотря на все усилия команды Трампа сохранить эти истории в секрете, в январе 2018 года Wall Street Journal опубликовала статью о выплатах порноактрисе, и уже в апреле того же года ФБР провело обыски в офисе Коэна и изъяло финансовую документацию. Минюст подтвердил факт расследования в отношении юриста президента.

В мае Трамп опубликовал серию твитов, в которых заявил, что осуществлял ежемесячные выплаты Коэну по договору об оказании юридических услуг, и обвинил Дэниэлс и ее юриста в нарушении NDA — «очень распространенная практика среди знаменитостей и состоятельных людей». «Соглашение было использовано для того, чтобы прекратить ложные и вымогательские обвинения в любовной связи, несмотря на то что она уже подписала подробное письмо с признанием, что никакой связи не было», — написал он. Причем еще в апреле Трамп утверждал, что ему ничего не известно о выплатах Дэниэлс.

В августе 2018 года Коэн признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, в том числе в нарушении закона о финансировании избирательной кампании. Юрист пояснил, что заплатил двум женщинам $280 тыс. в обмен на их молчание об интимной связи с кандидатом в президенты США. Коэна приговорили к трем годам заключения. В 2021 году AMI также согласилась выплатить штраф в размере $187,5 тыс. за нарушение закона о предвыборной агитации в связи с выплатой Макдугал $150 тыс.

В январе 2023 года окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг собрал жюри присяжных, чтобы определить, следует ли предъявить Трампу обвинения по делу Сторми Дэниэлс. В конце марта, после трех месяцев слушаний, на которых выступали бывший генеральный директор AMI Дэвид Пекер, Майкл Коэн и советники Трампа в Белом доме Хоуп Хикс и Келлиэнн Конуэй, присяжные постановили предъявить экс-президенту обвинение по 34 пунктам.

В частности, президента обвиняют в фальсификации финансовой документации Trump Organization, в которой компенсация Коэну была замаскирована под оплату юридических услуг. Сам по себе такой подлог квалифицируется в Нью-Йорке как проступок, но становится уголовно наказуемым, если совершался в мошеннических целях или для сокрытия другого преступления. В данном случае речь идет о нарушении федерального избирательного права.

4 апреля Дональд Трамп прибыл к зданию окружной прокуратуры Манхэттена, где его взяли под стражу, чтобы доставить в суд для формального предъявления обвинений. У экс-президента сняли отпечатки пальцев, но не стали надевать наручники. В суде Трамп отказался признать свою вину по всем пунктам, а само дело назвал политически мотивированным.

Трамп стал первым арестованным президентом США более чем за 150 лет (в 1872 году 18-го президента США Улисса Гранта арестовали за превышение скорости при езде по городу на двуколке и выпустили из-под стражи после внесения залога в $20).

В отношении Трампа возбуждено еще три уголовных дела. Одно из них связано с незаконным хранением засекреченных документов в его особняке во Флориде. Два других были инициированы по обвинениям в попытках вмешательства в президентские выборы в 2020 году — одно федеральное, основанное на заявлениях Трампа и его советников о фальсификации итогов голосования, а второе на уровне штата Джорджия, где команда Трампа добивалась от местных властей пересмотра итогов голосования и даже якобы требовала от секретаря штата «найти» 11 780 голосов — ровно столько, чтобы после пересчета Трамп обошел Джо Байдена.

Формально уголовное преследование и даже тюремное заключение никак не помешают Дональду Трампу в борьбе за пост президента США. В американской Конституции нет никаких положений, которые запрещали бы осужденному претендовать на высший пост в государстве. Более того, в 1920 году лидер Социалистической партии Юджин Дебс вел предвыборную кампанию из-за решетки.

Тем не менее, согласно опросу Reuters/Ipsos, опубликованному на минувшей неделе, 64% избирателей считают, что дело Сторми Дэниэлс — это «нечто серьезное», а четверть сторонников Республиканской партии заявили, что не станут голосовать за Трампа, если суд присяжных признает его виновным по одному из уголовных дел.