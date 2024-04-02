Трамп выплатил залог в $175 млн по делу о мошенничестве
Бывший президент США Дональд Трамп внес залог в $175 млн, который позволит ему обжаловать решение суда по делу о мошенничестве, передает Bloomberg.
Изначально от политика требовали выплатить $454 млн, но апелляционный суд в Нью-Йорке существенно сократил эту сумму.
«Как и было обещано, Трамп внес залог. Он надеется отстоять свои права в апелляционном суде и отменить этот несправедливый приговор», — заявила адвокат экс-президента Алина Хабба.
Суд Нью-Йорка 16 февраля признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве. Иск подала прокурор Летиция Джеймс, по словам которой, политик фальсифицировал финансовые отчеты, чтобы получить от банков более выгодные условия кредитования. Инстанция обязала политика и его компанию выплатить штраф $355 млн, а также запретила Трампу занимать руководящие должности в любой корпорации, зарегистрированной в Нью-Йорке, в течение следующих трех лет. С учетом процентов общая сумма штрафа составила $454 млн.
Команда Трампа подала апелляцию. Сам политик заявил, что у него есть почти $500 млн наличными, но большую часть этих средств он намерен использовать на президентскую кампанию. Обвинения Джеймс он назвал политически мотивированными.
Всего Трампу предъявлены обвинения по четырем делам, которые связаны в том числе с выплатами за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, нападением на Капитолий в январе 2021 года и неправильным обращением с секретными документами после ухода из Белого дома. Экс-президент не признает вину.
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