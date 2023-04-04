Арест и выдвижение обвинений против Дональда Трампа. Онлайн

Одна из интриг процесса против Трампа — будет ли все-таки после ареста сделано фото бывшего президента США с табличкой в анфас и профиль. Такие фотографии — обычная часть процедуры ареста, однако источники CNN отмечают, что в этот раз может быть сделано исключение.

При этом несколько собеседников телеканала отмечают, что сам Трамп не только не протестовал против такого снимка, но даже высказывал заинтересованность в полицейской съемке. Фотография бывшего президента США под арестом может быть полезна для агитации в рамках президентской кампании 2024 года.