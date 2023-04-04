Арест и выдвижение обвинений против Дональда Трампа. Онлайн
Арестованный Дональд Трамп зашел в зал суда. Он не стал каким-либо образом реагировать на вопросы, которые ему выкрикивали журналисты.
Заседание суда будет закрытым, вести трансляцию из зала запрещено.
Одна из интриг процесса против Трампа — будет ли все-таки после ареста сделано фото бывшего президента США с табличкой в анфас и профиль. Такие фотографии — обычная часть процедуры ареста, однако источники CNN отмечают, что в этот раз может быть сделано исключение.
При этом несколько собеседников телеканала отмечают, что сам Трамп не только не протестовал против такого снимка, но даже высказывал заинтересованность в полицейской съемке. Фотография бывшего президента США под арестом может быть полезна для агитации в рамках президентской кампании 2024 года.
Телеканал РБК ведет спецэфир в связи с арестом Дональда Трампа.
Арест и выдвижение обвинений против Трампа не находятся в центре внимания президента США Джо Байдена, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Это не то, на чем он фокусируется. Он уделяет внимание таким вещам как, например, снижение цен для американцев. [Дело Трампа] обсуждается в СМИ каждый день часами, так что, очевидно, президент узнает об этом, когда у него будет время посмотреть новости», — объяснила она.
Дональд Трамп перед арестом опубликовал пост в своей соцсети TruthSocial.
«Направляюсь в здание суда на Нижнем Манхэттене. Это кажется таким сюрреалистичным — вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке. MAGA! [Make America Great Again]», — написал он.
Арест и выдвижение обвинений против Трампа — это первый случай уголовного преследования президента США за последние 150 лет. Как отмечает The New York Times, в последний раз человека, занимавшего наивысший пост в государстве в США арестовывали в 1872 году.
Тогда в Вашингтоне полицейский арестовал действующего президента Улисса Гранта за превышение скорости.Грант, большой любитель лошадей и быстрой езды, катался по городу на двуколке и превысил скорость. В первый раз полицейский остановил его и вынес предупреждение.
Но когда глава государства не внял ему и вновь нарушил ограничение, полицейский решил его арестовать. Как позднее рассказывал сам офицер, Грант к ситуации отнесся «добродушно» и даже подвез полицейского на своем экипаже до участка, где и был оформлен арест. Из-под стражи главу государства выпустили после внесения залога в $20.