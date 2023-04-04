Арест и выдвижение обвинений против Дональда Трампа. Онлайн

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 86,72 (+2,1) Инвестиции, 16:28 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 79,36 (+1,41) Инвестиции, 16:28
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:40
Клуб Первой лиги выбил «Динамо» из Кубка России вслед за «Локомотивом» Спорт, 21:36
Bloomberg узнал, что НАТО не будет размещать боевые группы в Финляндии Политика, 21:33
Посольство России назвало шагом к эскалации новый пакет помощи США Киеву Политика, 21:25
Суд приговорил фотографа за несостоявшуюся акцию на Красной площади Политика, 21:21
Самый юный миллиардер в мире. Что известно о наследнике империи Ray-Ban Life, 21:18
Арест и выдвижение обвинений против Дональда Трампа. Онлайн Политика, 21:18
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Белый дом заявил, что дело Трампа не в центре внимания Байдена Политика, 21:18
Как облачные сервисы помогают бизнесу заместить импортный софт Тренды, 21:17
Трамп арестован. Спецэфир телеканала РБК Политика, 21:07
Китай откроет визовые центры в Москве и Петербурге Политика, 21:04
Трамп назвал свой арест сюрреалистичным Политика, 21:03
Абаскаль объяснил поражение «Спартака» в Кубке России Спорт, 20:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:40
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Арест Трампа ,  
0 

Арест и выдвижение обвинений против Дональда Трампа. Онлайн

Арест Дональда Трампа — это первый за всю историю США случай ареста человека, занимавшего наивысшую должность, если не считать казусное дело Улисса Гранта в 1872 году. Бывшему главе государства готовятся предъявить обвинения по более чем 30 пунктам.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
21:35

Арестованный Дональд Трамп зашел в зал суда. Он не стал каким-либо образом реагировать на вопросы, которые ему выкрикивали журналисты.

Заседание суда будет закрытым, вести трансляцию из зала запрещено.

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tania Savayan / USA TODAY / Reuters)

21:21

Одна из интриг процесса против Трампа — будет ли все-таки после ареста сделано фото бывшего президента США с табличкой в анфас и профиль. Такие фотографии — обычная часть процедуры ареста, однако источники CNN отмечают, что в этот раз может быть сделано исключение.

При этом несколько собеседников телеканала отмечают, что сам Трамп не только не протестовал против такого снимка, но даже высказывал заинтересованность в полицейской съемке. Фотография бывшего президента США под арестом может быть полезна для агитации в рамках президентской кампании 2024 года.

21:20

Телеканал РБК ведет спецэфир в связи с арестом Дональда Трампа.

21:14

Арест и выдвижение обвинений против Трампа не находятся в центре внимания президента США Джо Байдена, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Это не то, на чем он фокусируется. Он уделяет внимание таким вещам как, например, снижение цен для американцев. [Дело Трампа] обсуждается в СМИ каждый день часами, так что, очевидно, президент узнает об этом, когда у него будет время посмотреть новости», — объяснила она.

20:59
Власти США готовы к волнениям в стране в связи с арестом Дональда Трампа, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
20:43

Дональд Трамп перед арестом опубликовал пост в своей соцсети TruthSocial.

«Направляюсь в здание суда на Нижнем Манхэттене. Это кажется таким сюрреалистичным — вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке. MAGA! [Make America Great Again]», — написал он.

Video

20:40

Арест и выдвижение обвинений против Трампа — это первый случай уголовного преследования президента США за последние 150 лет. Как отмечает The New York Times, в последний раз человека, занимавшего наивысший пост в государстве в США арестовывали в 1872 году.

Тогда в Вашингтоне полицейский арестовал действующего президента Улисса Гранта за превышение скорости.Грант, большой любитель лошадей и быстрой езды, катался по городу на двуколке и превысил скорость. В первый раз полицейский остановил его и вынес предупреждение.

Но когда глава государства не внял ему и вновь нарушил ограничение, полицейский решил его арестовать. Как позднее рассказывал сам офицер, Грант к ситуации отнесся «добродушно» и даже подвез полицейского на своем экипаже до участка, где и был оформлен арест. Из-под стражи главу государства выпустили после внесения залога в $20. 

20:32
Дело против Дональда Трампа связано с выплатой $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниэлс во время предвыборной кампании 2016 года за молчание о романе с женатым Трампом в 2006 году. Поводом для расследования стал тот факт, что компания Трампа в документах обозначила эту выплату как средства на оплату юридических услуг. По мнению следователей, это намеренный подлог финансовой документации. CNN передавал также, что Трампу собираются вменить более 30 пунктов обвинения, связанных с мошенничеством в бизнесе. 
20:31
Дональд Трамп арестован. Он будет под арестом вплоть до того момента, как его доставят в суд.для предъявления обвинений. Наручники на бывшего президента надевать не будут, отмечает CNN, однако у него возьмут отпечатки пальцев.
Автор
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Дональд Трамп США арест
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter