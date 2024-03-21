WP узнала о страхе Трампа перед деменцией

Трамп регулярно высмеивает оговорки Байдена и обвиняет его в слабоумии, отчасти это вызвано страхом перед болезнью Альцгеймера, от которой страдал его отец, что оказало сильное влияние на политика, выяснила WP

Дональд Трамп рядом с портретами родителей (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Бывший президент Дональд Трамп опасается получить болезнь Альцгеймера, как его отец, Фред Трамп-старший, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

«Дональд, без сомнения, боится болезни Альцгеймера. Он не скажет об этом и не признается. Но это имеет значение, потому что каждый день он адресует [президенту Джо] Байдену вопрос, способен ли тот психологически выполнять эту работу», — рассказал бывший топ-менеджер Trump Organization, который много лет работал с Трампом и видел, как он общался со своим отцом.

Трампу 77 лет. Когда его отцу было под 80 лет, семья собралась в поместье, тогда состояние Трампа-старшего было уже тяжелым. Племянница Дональда Трампа Мэри, присутствовавшая на встрече, рассказала, что он был расстроен деменцией отца.

Примерно в то же время он дал интервью Playboy, в котором отметил: вид страдающего от болезни Альцгеймера отца заставил задуматься «о бессмысленности жизни». «50-летие действительно заставляет задуматься о смертности, или бессмертии, или о чем-то еще. Это действительно поражает вас», — рассказал тогда бизнесмен.

Трамп неоднократно обвинял Байдена в деменции и указывал, что успешно прошел Монреальский тест на когнитивные способности (основная проверка , которая выявляет признаки раннего слабоумия). Бывший врач Белого дома Брюс Аронвальд рассказывал, что проверял Трампа на когнитивные способности единожды в 2018 году и результаты были исключительными.

Однако разработавший тест невролог Зиад Насреддин рассказал изданию, что если бы 70-летний человек не проходил проверку с 2018 года, ее результаты к этому дню были уже недействительными. По его мнению, в таком возрасте тест следует пересдавать каждые полтора-два года. «С возрастом риск повышается, и ситуация может ухудшиться», — сказал он.

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Как указывает издание, в связи с болезнью отца есть повышенные риски проявления этих же проблем у Дональда Трампа.

Политик регулярно высмеивает 81-летнего Байдена за оговорки, но сам и тоже их допускает. В прошлом октябре он назвал венгерского премьера Виктора Орбана лидером Турции, а в январе перепутал свою соперницу на номинацию от республиканцев на пост президента Никки Хейли с бывшим спикером палаты представителей от демократов Ненси Пелоси. Байден в тот раз высмеял Трампа за эту оговорку.

В начале 2024 года был опубликован отчет спецпрокурора Роберта Хура, в котором Байдена охарактеризовали как «пожилого человека с добрыми намерениями и плохой памятью». В докладе утверждалось, что Байден во время общения со следователями не мог вспомнить несколько моментов, в частности — когда он занимал должность вице-президента (2009–2017) и когда умер его старший сын Бо (он скончался от рака в мае 2015 года).

«Я пожилой человек с добрыми намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю. Я президент, и я поставил эту страну на ноги», — отреагировал Байден и спустя несколько минут назвал президента Египта президентом Мексики.