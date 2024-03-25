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Выборы президента США ,  
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Трамп избежал ареста счетов и изъятия пентхауса в Trump Tower

Трамп избежал ареста счетов и изъятия Trump Tower по делу о мошенничестве
Сюжет
Выборы президента США
Трамп должен был выплатить $454 млн залога для обжалования приговора суда в Нью-Йорке по делу о мошенничестве, но не успел собрать нужную сумму. Апелляционный суд пошел навстречу политику и снизил залог до $175 млн
Фото: Arturo Rojas / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Arturo Rojas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Апелляционный суд в Нью-Йорке существенно сократил сумму залога, который экс-президенту США Дональду Трампу надо внести, чтобы обжаловать решение суда предыдущей инстанции по делу о мошенничестве, сообщает CNN. Вместо первоначальных $454 млн Трампу необходимо выплатить $175 млн, у политика есть на это десять дней.

Бывший президент пообещал журналистам, что он выплатит необходимую сумму «наличными, облигациями, ценными бумагами или чем угодно, чем потребуется, очень быстро, в течение десяти дней».

16 февраля судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон признал Трампа виновным по гражданскому делу о завышении стоимости активов и обязал выплатить штраф в размере $355 млн плюс проценты. Общая сумма составила $454 млн. 24 февраля суд опубликовал решение по делу и обязал Трампа выплатить всю сумму за следующие 30 дней — до 25 марта.

Трамп оспорил штраф $454 млн за мошенничество
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Дональд Трамп

Команда бывшего президента подала апелляцию и одновременно приступила к поискам необходимой суммы: ее же необходимо было внести в качестве залога для обжалования приговора суда предыдущей инстанции. Как стало известно за неделю до слушания в апелляционном суде, политику не удалось собрать всю сумму. Юристы Трампа рассказали, что обратились в 30 страховых компаний, чтобы те выступили гарантами выплаты, но ни одна из них не пошла навстречу.

Сам Трамп написал в соцсетях 22 марта, что у него есть почти $500 млн наличными, но он намерен использовать большую часть на президентскую кампанию. Он обвинил генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс и судью Артура Энгорона, которые состоят в Демократической партии США, в стремлении «забрать наличные, чтобы я не мог использовать их на предвыборную кампанию».

В случае неуплаты многомиллионного штрафа Трампу грозил арест банковских счетов и изъятие имущества — пентхауса в 58-этажной Trump Tower, частного самолета, офисного здания на Уолл-стрит и полей для гольфа, отмечает The Associated Press.

В слушании по другому делу, которое также состоялось 25 марта, Трампу повезло меньше. Суд отклонил его ходатайство о прекращении уголовного дела или переносе суда по иску о попытке одного из ведущих адвокатов Trump Organization Майкла Коэна купить молчание порноактрисы Стефани Клиффорд об отношениях с Трампом, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, во время президентской кампании 2016 года.

Порноактриса выступила против срока для Трампа
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Сторми Дэниэлс


Судья Хуан Мерчан назначил на 15 апреля начало слушаний с участием присяжных, но предоставил политику возможность подать ходатайство о переносе суда. У окружного прокурора Нью-Йорка будет неделя на то, чтобы дать свой ответ. Трамп назвал само дело вмешательством в выборы. «Это дело можно было бы возбудить три с половиной года назад, но они решили подождать и сделать это сейчас, как раз во время выборов, чтобы я не смог вести предвыборную кампанию», — заявил политик.

Во время внутрипартийных выборов (праймериз и кокусов), которые начались в середине января, Трамп набрал необходимые 1215 голосов делегатов для выдвижения на президентские выборы. Национальная конвенция республиканцев, на которой будут формально объявлены кандидаты на пост президента и вице-президента, состоится в июле. Общенациональное голосование пройдет 5 ноября 2024 года.

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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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