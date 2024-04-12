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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Украина потребовала отстранить российских борцов от Олимпиады

Украина потребовала не пускать российских борцов на Олимпиаду в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
НОК Украины направил в МОК письмо с требованием не пускать на Игры-2024 ряд российских борцов, завоевавших олимпийские лицензии. Там перечислили девять российских спортсменов, которые якобы «нарушают требования нейтралитета»
Сергей Семенов
Сергей Семенов (Фото: Kenjiro Matsuo / AFLO / Global Look Press)

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт, и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко направили совместное письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием отстранить нескольких российских и белорусских борцов от Игр 2024 года в Париже. Об этом говорится на сайте НОК Украины.

В письме отмечается, что среди получивших олимпийские лицензии на Игры-2024, есть те, кто поддерживают военные действия на Украине.

Россиянки завоевали четыре лицензии на ОИ-2024 в женской борьбе
Спорт
Ханум Велиева (справа)

«В частности речь идет о Ванессе Колодинской, Заурбеке Сидакове, Зауре Угуеве, Миладе Алирзаеве, Сергее Семенове, Надежде Соколовой, Алине Касабиевой, Ханум Велиевой, Наталье Малышевой и Артуре Найфонове, в отношении которых предоставлены факты нарушения требований нейтралитета», — говорится в сообщении.

Из них Колодинская — белоруска, остальные — представители России. Украинская сторона призвала не допускать этих спортсменов на Олимпийские игры.

Российские спортсмены в данный момент завоевали 12 неименных лицензий на Игры-2024 — шесть в вольной борьбе, две — в греко-римской, четыре — в женской. В украинском списке не было трех россиян, которые завоевали лицензии, — вольников Алихана Жабраилова (до 97 кг), Шамиля Мамедова (до 65 кг) и Абдуллы Курбанова (до 125 кг).

Последний отборочный турнир на Олимпиаду для борцов пройдет в Стамбуле в мае.

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили ранее говорил, что российские борцы примут решение, стоит ли участвовать в Играх в нейтральном статусе, после того как получат все лицензии.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
греко-римская борьба вольная борьба Украина Россия Олимпиада-2024
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