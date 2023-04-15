Кадыров заявил о дошедшей до России «волне надругательств» над Кораном

Глава Чечни связал появление видео сожжения Корана у Белого озера в Москве с «украинскими провокаторами» и заявил, что ФСБ «отслеживают информационный след» распространения ролика

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в своем telegram видео сжигания Корана у Белого озера в Москве, заявил, что поддерживает связь со специалистами и руководством ФСБ, которые «отслеживают информационный след распространенного ролика». «Работают и мои специалисты. Мэрия Москвы также задействовала свои ресурсы», — написал он.

Ролик был опубликован в TikTok на этой неделе, он сопровождался подписью «Москва для русских». Затем видео распространилось в Telegram. Канал Astra сообщил 15 апреля, что столичная полиция проводит проверку по ч. 1 ст. 148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

«Волна надругательства над священным Кораном дошла до России», — написал Кадыров. Глава Чечни назвал ролик провокацией, «которая не нужна ни мусульманам, ни православным». По его словам, первоначальная проверка показала, что до того, как распространиться в мессенджерах, «видео было отправлено на Украину». «Украинским провокаторам не впервой сжигать Священное Писание так же, как это любят делать всякие либеральные правозащитники на Западе», — заявил он, пообещав, что личность автора ролика установят в ближайшее время, и тот понесет наказание.

Глава Чечни посчитал подозрительным появление ролика «после того как решился вопрос со строительством мечети в Москве». Кадыров имеет в виду решение мэра Сергея Собянина перенести строительство мечети в Косино-Ухтомском районе после обращения патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина. О планах возвести мечеть рядом со Святым озером сообщало издание «Ридус» в конце февраля, это вызвало акции протеста местных жителей.

Под строительство мечети выделят участок недалеко от метро «Косино», сообщал Собянин. Кадыров поблагодарил власти Москвы за решение проблемы и призвал «не идти на поводу у провокаторов, не раскачивать эту тему».

Кадыров ранее не раз комментировал акции с сожжением Корана, которые проводил датский ультраправый политик, основатель партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Одна из них прошла у посольства Турции в Стокгольме, другая — рядом с консульским отделом российского посольства в Копенгагене. Глава Чечни назвал Палудана «датским трусом» и заявил, что «причастные к этой мерзкой выходке лица навлекли на себя вечное проклятие». В марте он пообещал награду в 10 млн руб. за взятие в плен украинского военного, который сжег Коран и опубликовал видео в соцсетях.