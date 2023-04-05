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Политика ,  
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Собянин решил перенести место строительства мечети от Святого озера

Мэр Москвы Сергей Собянин перенес место строительства новой мечети
Такое решение мэр принял после обращения патриарха Кирилла и главы Совета муфтиев Гайнутдина. Он опроверг информацию о том, что площадь мечети будет 40 тыс. кв. м — ее построят недалеко от метро «Косино» на площади 2,5 тыс. кв. м
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сергей Собянин заявил, что принял решение перенести место строительства мечети в Косино после обращения патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина. Об этом мэр сообщил в телеграм-канале.

Он также опроверг информацию о том, что площадь мечети будет 40 тыс. кв. м. По словам мэра, планируется построить мечеть размером в 2,5 тыс. кв. м.

«С учетом указанных обращений место расположения будущей мечети будет изменено. Под ее строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро «Косино», между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАД. В шаговой доступности от станций метро и МЦД», — сказал мэр.

Он отметил, что само предложение о строительстве «рассматривалось только в предварительном порядке на градостроительно-земельной комиссии» и никаких решений и распоряжений по этому поводу не было.

В конце февраля издание «Ридус» без ссылки на источник писало, что в Косино-Ухтомском районе, рядом со Святым озером, собираются построить мечеть на 60 тыс. человек. На сайте Change.org появилась петиция против ее возведения, на момент публикации она собрала более 27,3 тыс. подписей.

Moslenta сообщает, что у Святого озера будет строиться транспортно-пересадочный узел «Улица Дмитриевского». На сайте столичного комплекса градостроительной политики говорится, что ТПУ появится на улице Салтыковской в Косино-Ухтомском районе. Открыть пересадочный узел планируется в 2024 году. Тендер был опубликован в декабре прошлого года, его выиграло ООО «Монотек строй», пишет издание.

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По словам первого заместителя председателя Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова, ему не известно о строительстве мечети на 60 тыс. человек. «Мы не планировали ничего там строить, тем более, если речь идет о таком крупном комплексе. У нас и возможностей таких нет», — сказал он Moslenta.

На ситуацию вокруг мечети обратил внимание глава Чечни Рамзан Кадыров. Он предложил отправиться «в окопы с автоматом» тем, кто возражает против ее строительства на востоке Москвы.

«Глазом не окинуть необъятные просторы русской земли на передовой, которые нужно защищать каждый день. Возьми автомат, отодвинь плечом мусульманина, который вместо тебя сегодня воюет на русском Донбассе, и покажи свой патриотизм, покажи на деле, а не на словах или на провокациях, как ты любишь свою Родину», — написал он в телеграм-канале 3 апреля.

Кадыров назвал спор вокруг строительства «открытой провокацией» и «попыткой внести раскол» между гражданами «в угоду западным интересам».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
мечеть Москва Сергей Собянин патриарх Кирилл равиль гайнутдин
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