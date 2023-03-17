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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров обещал 10 млн руб. за пленение солдата ВСУ, который сжег Коран

Рамзан Кадыров объявил награду в 10 млн руб. за пленение солдата ВСУ, который сжег Коран
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в 10 млн руб. за взятие в плен украинского военного, который сжег Коран и опубликовал видео сожжения в соцсетях. Кадыров сообщил о ней в своем телеграм-канале.

«За ликвидацию этой мрази объявляю награду в 5 млн руб. За взятие живым — в два раза больше — 10 млн руб.», — написал Кадыров.

Ранее он опубликовал в своем канале видео инцидента. На нем, предположительно, солдаты ВСУ используют страницы Корана, чтобы разжечь костер.

«Мразям, которые представлены на данных кадрах, я скажу: вам недолго осталось терпеть холод. Очень скоро вы сможете согреться в адском огне», — написал тогда Кадыров.

Ранее Кадыров обещал наказать за сожжение Корана датского ультраправого политика, основателя партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана. В январе Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. 

Теги
Рамзан Кадыров Чечня ВСУ Украина Коран
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Срок
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