Рамзан Кадыров объявил награду в 10 млн руб. за пленение солдата ВСУ, который сжег Коран

Кадыров обещал 10 млн руб. за пленение солдата ВСУ, который сжег Коран

Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в 10 млн руб. за взятие в плен украинского военного, который сжег Коран и опубликовал видео сожжения в соцсетях. Кадыров сообщил о ней в своем телеграм-канале.

«За ликвидацию этой мрази объявляю награду в 5 млн руб. За взятие живым — в два раза больше — 10 млн руб.», — написал Кадыров.

Ранее он опубликовал в своем канале видео инцидента. На нем, предположительно, солдаты ВСУ используют страницы Корана, чтобы разжечь костер.

«Мразям, которые представлены на данных кадрах, я скажу: вам недолго осталось терпеть холод. Очень скоро вы сможете согреться в адском огне», — написал тогда Кадыров.

Ранее Кадыров обещал наказать за сожжение Корана датского ультраправого политика, основателя партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана. В январе Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме.