В Кремле выступили за восстановление снесенного памятника маршалу Коневу

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Памятник советскому маршалу Коневу, снесенный в Праге, должен быть восстановлен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«(Мы) предпочли бы видеть этот памятник восстановленным или на чешской земле, жители которой, по нашему убеждению, должны быть благодарны этому человеку», — сказал Песков. По его словам, его можно восстановить на Русской земле, «если это потребуется».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу отправил письмо чешским военным с просьбой передать снесенный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу в Россию. Он отметил, что власти города приняли такое решение накануне 75-летней годовщины Пражской наступательной операции, во время которой советские солдаты пришли на помощь жителям Чехословакии.

В Минобороны Чехии ответили, что решения о демонтаже памятника принимает администрация района, где он был установлен.