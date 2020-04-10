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В Кремле выступили за восстановление снесенного памятника маршалу Коневу

Фото: Ondrej Deml / CTK / Global Look Press

Памятник советскому маршалу Коневу, снесенный в Праге, должен быть восстановлен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«(Мы) предпочли бы видеть этот памятник восстановленным или на чешской земле, жители которой, по нашему убеждению, должны быть благодарны этому человеку», — сказал Песков. По его словам, его можно восстановить на Русской земле, «если это потребуется».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу отправил письмо чешским военным с просьбой передать снесенный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу в Россию. Он отметил, что власти города приняли такое решение накануне 75-летней годовщины Пражской наступательной операции, во время которой советские солдаты пришли на помощь жителям Чехословакии.

В Минобороны Чехии ответили, что решения о демонтаже памятника принимает администрация района, где он был установлен.

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Памятник маршалу Красной армии Ивану Коневу стоял в Праге в районе Бубенеч на площади Интербригад. Он был торжественно открыт 9 мая 1980 года в память о заслугах Красной армии во время Пражского восстания 1945 года. С 5 мая по 9 мая 1945 года в городе прошло восстание чешского подполья против немецкой армии.

Монумент снесли 3 апреля по решению властей района «Прага 6».

Теги: Дмитрий Песков, Чехия
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