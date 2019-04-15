Путин направил 35 российских военных в миссию ООН в ЦАР и на Кипре

Президент Владимир Путин подписал распоряжение об отправке группы из 30 российских военных в Центральную Африку. Они будут служить в составе миссии ООН. Распоряжение размещено на официальном портале публикации правовых актов.
«Минобороны России направить в состав Миссии ООН до 30 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба», — говорится в распоряжении. Финансирование пребывания российских военных в Центральноафриканской республике будет осуществляться за счет средств ООН.
Еще одним распоряжением президент приказал направить до пяти российских военных в состав сил ООН по поддержанию мира на Кипре.
В обоих случаях Минобороны имеет право отозвать российских военнослужащих из состава сил ООН «в случае, если участие военнослужащих… в миротворческой деятельности станет нецелесообразным вследствие изменения международной военно-политической обстановки».
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