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Путин направил 35 российских военных в миссию ООН в ЦАР и на Кипре
Группа российских военных направится в Центральноафриканскую Республику и на Кипр в составе миссии ООН. В их числе — офицеры связи, штабные специалисты и военные наблюдатели
Фото: Siegfried Modola / Reuters

Президент Владимир Путин подписал распоряжение об отправке группы из 30 российских военных в Центральную Африку. Они будут служить в составе миссии ООН. Распоряжение размещено на официальном портале публикации правовых актов.

«Минобороны России направить в состав Миссии ООН до 30 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба», — говорится в распоряжении. Финансирование пребывания российских военных в Центральноафриканской республике будет осуществляться за счет средств ООН.

Еще одним распоряжением президент приказал направить до пяти российских военных в состав сил ООН по поддержанию мира на Кипре.

В обоих случаях Минобороны имеет право отозвать российских военнослужащих из состава сил ООН «в случае, если участие военнослужащих… в миротворческой деятельности станет нецелесообразным вследствие изменения международной военно-политической обстановки».

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Центральноафриканская Республика, военные
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