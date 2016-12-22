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Медведев одобрил соглашение о создании военного представительства в ЦАР
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Медведев одобрил соглашение о создании военного представительства в ЦАР
Политика, 05:13
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Медведев одобрил соглашение о создании военного представительства в ЦАР
В правительстве одобрили проект соглашения о создании представительства Минобороны в Центральноафриканской республике. В этой стране в конце июля были убиты журналисты, работавшие над материалом о российских наемниках и военспецах
Фото: Siegfried Modola / Reuters

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о соглашении с Центральноафриканской республикой (ЦАР) по созданию представительства Минобороны в этой стране. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Проект соглашения был подготовлен российским Минобороны и согласован с МИД. В распоряжении кабмина указано, что военное ведомство будет уполномочено на ведение переговоров с руководством ЦАР по созданию представительства.

Представительство в ЦАР будет содержаться за счет российской стороны. Согласно приложению к соглашению, персонал структуры будет состоять из пяти человек — руководителя, замруководителя, помощника по контрактной работе, старшего офицера и старшего референта-переводчика.

Сотрудники представительства должны обладать неприкосновенностью: в случае совершения ими правонарушений, на них не будет распространяться юрисдикция провоохранительных органов ЦАР. Таким образом, при совершении какого-либо нарушения они будут отвечать по российским законам. Само помещение представительства и его документы также будут неприкосновенны для центрально-африканской стороны.

Согласно документу, представительство будет создано «в целях оказания содействия Центральноафриканской Стороне в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества и обеспечения руководства деятельностью российских военных специалистов... по оказанию помощи в строительстве Вооруженных Сил Центральноафриканской республики, обучению эксплуатации, ремонту и применению... вооружения и военной техники». Кроме того, отдельные аспекты работы представительства указаны в разделе документа, посвященном возможностям, которые должна обеспечивать ЦАР российским сотрудникам: «посещать при необходимости и по предварительному согласованию воинские части, имеющие на оснащении вооружение и военную технику российского проиводства» и «посещать места проживания российских военных специалистов и объекты, на которых они осуществляют свою деятельность». Также им должно быть предоставлено право лично информировать руководство Минобороны ЦАР «по вопросам военного сотрудничества».

В случае смерти сотрудника представительства или члена его семьи все расходы по перевозке его останков в Россию берет российская сторона.

О военном сотрудничестве России и ЦАР стало известно в марте этого года, когда российский МИД сообщил об отправке в африканскую страну группы из пяти военных и 170 гражданских инструкторов для подготовки вооруженных сил, а также о поставке на нужды армии партии боеприпасов и стрелкового вооружения. Россия оказывает военную помощь ЦАР на основании запроса властей страны и с согласия Совета Безопасности ООН.

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Ряд иностранных СМИ, в том числе газета Le Monde, писали о том, что в стране неофициально присутствуют еще и сотрудники российских частных военных структур — в том числе ЧВК Вагнера, известное участием в конфликте в Сирии. Собеседник в одной из российских ЧВК также подтверждал РБК, что в ЦАР действительно присутствуют наемники ЧВК Вагнера.

Для добычи детальной информации о деятельности российских наемников в ЦАР в эту страну в июле отправилась группа журналистов ЦУР (Центра управления расследованиями) под руководством военкора Орхана Джемаля. В конце июля, через несколько дней после прибытия в страну, они были убиты неизвестными на дороге, по которой они направлялись к одному из вероятных мест расположения наемников в ЦАР. Водитель, перевозивший журналистов, остался жив и заявлял, что инцидент связан с ограблением. ​В МИД России поддержали эту версию.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Центральноафриканская Республика , Минобороны , Дмитрий Медведев
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