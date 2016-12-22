МИД анонсировал переправку 60 военных инструкторов и оружия в ЦАР

На такие меры российское правительство пойдет с ведома профильного комитета Совбеза ООН. Зимой Москва уже командировала в Центральноафриканскую Республику 175 инструкторов для подготовки местных военных

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Россия с ведома профильного комитета Совета безопасности ООН планирует дополнительно направить в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) 60 своих военных инструкторов и вторую партию продукции военного назначения, не уточнив, о каком именно оружии, комплектующих или другой продукции, идет речь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

В ведомстве напомнили об обращении президента ЦАР к России с просьбой содействовать в укреплении национальных вооруженных сил и органов безопасности, «принимая во внимание сложившуюся тяжелую ситуацию в Центральноафриканской Республике». В конце января — начале февраля на нужды армии ЦАР на безвозмездной основе Москва уже направляла партию стрелкового оружия и боеприпасов, а также командировала в африканскую республику 175 российских инструкторов для подготовки местных военнослужащих.

«На сегодняшний день обучение прошли более 1 тыс. центральноафриканских военнослужащих. Намерены продолжить оказывать Банги необходимую помощь в деле восстановления национальных вооруженных сил», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Российские дипломаты выразили надежду, что США не будут препятствовать согласованию российской заявки в Совбез ООН о поставках в ЦАР.

«Видимо, некоторые страны испытывают определенную ревность в связи с подключением России к центральноафриканскому урегулированию. Такая позиция является контрпродуктивной, особенно в нынешних условиях, когда на центральноафриканском поле остро востребовано конструктивное взаимодействие всех международных «игроков» в интересах стабилизации обстановки в этой многострадальной стране, а не конкуренция или «игры с нулевой суммой», — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

О подготовке России к командированию в ЦАР 60 военных инструкторов 19 октября сообщило со ссылкой на источники в дипломатических кругах и спецслужбах агентство Reuters. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов подтвердил, что Россия может увеличить число своих инструкторов в ЦАР.

Чтобы содействовать властям ЦАР в строительстве армии, Россия планирует создать в африканской республике представительство Минобороны. Проект соответствующего соглашения российское правительство одобрило в начале октября. О расширении военного сотрудничества впервые стало известно в марте. СМИ также сообщали, что неофициально в ЦАР присутствуют сотрудники Частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

О том, что с согласованием поставки партии вооружений в ЦАР возникли проволочки, в начале октября РБК говорил второй секретарь посольства России в республике Виктор Токмаков. Во-первых, пояснил дипломат, «этот вопрос сопряжен с организационными сложностями в самой ЦАР», во-вторых — с паузами в обсуждениях, которые проходят в комитете ООН по санкциям в отношении африканской республики.

Как уточнил Токмаков, план Москвы по поставке второй партии вооружения столкнулся с претензиями со стороны делегаций Нидерландов, США и Франции. По словам российского дипломата, 24 сентября «постпред ЦАР при ООН представил письмо от имени Минобороны ЦАР с пояснениями по вопросам, поднятым представителями США и Нидерландов, однако американцы захотели получить более развернутый ответ». Обязанности по подготовке пояснений взяло на себя центральноафриканское Минобороны, отметил Токмаков. «После того как они будут представлены, вероятно, будет принято итоговое решение [относительно поставок оружия]», — резюмировал собеседник РБК.

РБК направил запросы в делегацию Кот-д’Ивуар в ООН, которая председательствует в комитете по санкциям в отношении ЦАР, однако пояснений не получил. РБК также направил запросы в представительства Нидерландов и США при ООН с просьбой уточнить характер претензий.

Наращивание деятельности России в ЦАР может создать возможности для сотрудничества, в частности в рамках борьбы с терроризмом в Сахеле, сказал РБК председатель межпарламентской группы Франция — Россия, экс-министр обороны Жерар Лонге. Париж все еще остается важным игроком в этом регионе, и о серьезном соперничестве с Москвой пока речи не идет, констатировал он.

Внимание общественности к ситуации в ЦАР было привлечено​ после того, как в конце июля там были убиты три российских журналиста — Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Они находились в Африке по заданию Центра управления расследованиями и, предположительно, снимали фильм о деятельности российской ЧВК. Расследование обстоятельств гибели журналистов до сих пор не закончено.