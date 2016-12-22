ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,93 64,53 EUR Нал. 75,58 74,14 USD Бирж. 65,15 -0,34 EUR Бирж. 74,69 -0,73 USD ЦБ. 65,31 -0,51 EUR ЦБ. 75,37 +0,05 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6560,60 -84,50 IMOEX 2309,88 -1,49% RTSI 1117,51 -0,84% Brent 79,71 -0,56% DJIA 25326,66 -0,46% Nasdaq 7490,83 +0,57%
МИД анонсировал переправку 60 военных инструкторов и оружия в ЦАР
Лента новостей
Акции «Яндекса» упали после сообщений о законопроекте по доле иностранцев 18:46, Финансы Болтон обсудил с Патрушевым соглашения России и США о вооружениях 18:44, Политика Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 18:27, РБК и Мираторг Обвиненная из-за выборов бухгалтер ФАН пожелала Америке «стать великой» 18:23, Общество Украина, Черногория, Норвегия и Албания продлили санкции против России 18:21, Политика АвтоВАЗ за девять месяцев получил 5,4 млрд руб. прибыли 18:19, Бизнес Написавший письмо Трампу депутат получит пост арестованного зама Аксенова 18:19, Политика 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 18:12, РБК и Lenovo МГУ получил право культивировать наркосодержащие растения в учебных целях 18:11, Общество Аксенов заявил о необходимости вооружить охрану в школах Крыма 18:05, Общество Стоимость криптовалюты Ravencoin выросла на 315% за две недели 18:00, Крипто WSJ узнала о готовности Меркель поддержать строительство СПГ-терминала 17:59, Экономика Матвиенко потребовала ответа Норвегии за арест сотрудника Совфеда 17:59, Политика Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 17:58, РБК и Экспострой на Нахимовском Иск властей Калининграда к строителям стадиона на 1,5 млрд руб. отклонили 17:47, Общество Путин напомнил о находящемся всегда в составе России Севастополе 17:46, Политика Трамп назвал чрезвычайной ситуацию с «караваном» мигрантов на границе 17:39, Политика Обвиняемого в растрате главу «Компьюлинка» отправили под домашний арест 17:34, Общество Индексы США открыли сессию ростом и тут же развернулись вниз: что дальше 17:31, Quote Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 17:30, РБК и Barilla Медведев призвал избегать «очковтирательства» при внедрении инноваций 17:30, Экономика МИД анонсировал переправку 60 военных инструкторов и оружия в ЦАР 17:29, Политика Саакашвили рассказал о жизни в Амстердаме 17:20, Общество Долю иностранцев в новостных агрегаторах предложили ограничить 20% 17:16, Технологии и медиа У криптобирж начались проблемы: очередная платформа сократила штат 17:13, Крипто Как «токсичные» отношения в компании снижают ее финансовые показатели 17:08, РБК и Volkswagen МЧС закроет последние региональные центры до конца года 17:07, Общество Врачи перевели Аниту Цой в реанимацию после операции 17:05, Общество
МИД анонсировал переправку 60 военных инструкторов и оружия в ЦАР
Гибель журналистов в ЦАР, 17:29
0
МИД анонсировал переправку 60 военных инструкторов и оружия в ЦАР
На такие меры российское правительство пойдет с ведома профильного комитета Совбеза ООН. Зимой Москва уже командировала в Центральноафриканскую Республику 175 инструкторов для подготовки местных военных
Фото: Laurence Geai / Zuma / ТАСС

Россия с ведома профильного комитета Совета безопасности ООН планирует дополнительно направить в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) 60 своих военных инструкторов и вторую партию продукции военного назначения, не уточнив, о каком именно оружии, комплектующих или другой продукции, идет речь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

В ведомстве напомнили об обращении президента ЦАР к России с просьбой содействовать в укреплении национальных вооруженных сил и органов безопасности, «принимая во внимание сложившуюся тяжелую ситуацию в Центральноафриканской Республике». В конце января — начале февраля на нужды армии ЦАР на безвозмездной основе Москва уже направляла партию стрелкового оружия и боеприпасов, а также командировала в африканскую республику 175 российских инструкторов для подготовки местных военнослужащих.

«На сегодняшний день обучение прошли более 1 тыс. центральноафриканских военнослужащих. Намерены продолжить оказывать Банги необходимую помощь в деле восстановления национальных вооруженных сил», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Российские дипломаты выразили надежду, что США не будут препятствовать согласованию российской заявки в Совбез ООН о поставках в ЦАР.

«Видимо, некоторые страны испытывают определенную ревность в связи с подключением России к центральноафриканскому урегулированию. Такая позиция является контрпродуктивной, особенно в нынешних условиях, когда на центральноафриканском поле остро востребовано конструктивное взаимодействие всех международных «игроков» в интересах стабилизации обстановки в этой многострадальной стране, а не конкуренция или «игры с нулевой суммой», — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

МИД допустил увеличение числа российских военных инструкторов в ЦАР
Политика

О подготовке России к командированию в ЦАР 60 военных инструкторов 19 октября сообщило со ссылкой на источники в дипломатических кругах и спецслужбах агентство Reuters. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов подтвердил, что Россия может увеличить число своих инструкторов в ЦАР.

Ценный континент: зачем Россия расширяет военное сотрудничество с Африкой
Политика

Чтобы содействовать властям ЦАР в строительстве армии, Россия планирует создать в африканской республике представительство Минобороны. Проект соответствующего соглашения российское правительство одобрило в начале октября. О расширении военного сотрудничества впервые стало известно в марте. СМИ также сообщали, что неофициально в ЦАР присутствуют сотрудники Частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

О том, что с согласованием поставки партии вооружений в ЦАР возникли проволочки, в начале октября РБК говорил второй секретарь посольства России в республике Виктор Токмаков. Во-первых, пояснил дипломат, «этот вопрос сопряжен с организационными сложностями в самой ЦАР», во-вторых — с паузами в обсуждениях, которые проходят в комитете ООН по санкциям в отношении африканской республики.

Как уточнил Токмаков, план Москвы по поставке второй партии вооружения столкнулся с претензиями со стороны делегаций Нидерландов, США и Франции. По словам российского дипломата, 24 сентября «постпред ЦАР при ООН представил письмо от имени Минобороны ЦАР с пояснениями по вопросам, поднятым представителями США и Нидерландов, однако американцы захотели получить более развернутый ответ». Обязанности по подготовке пояснений взяло на себя центральноафриканское Минобороны, отметил Токмаков. «После того как они будут представлены, вероятно, будет принято итоговое решение [относительно поставок оружия]», — резюмировал собеседник РБК.
РБК направил запросы в делегацию Кот-д’Ивуар в ООН, которая председательствует в комитете по санкциям в отношении ЦАР, однако пояснений не получил. РБК также направил запросы в представительства Нидерландов и США при ООН с просьбой уточнить характер претензий.

Наращивание деятельности России в ЦАР может создать возможности для сотрудничества, в частности в рамках борьбы с терроризмом в Сахеле, сказал РБК председатель межпарламентской группы Франция — Россия, экс-министр обороны Жерар Лонге. Париж все еще остается важным игроком в этом регионе, и о серьезном соперничестве с Москвой пока речи не идет, констатировал он.

Внимание общественности к ситуации в ЦАР было привлечено​ после того, как в конце июля там были убиты три российских журналиста — Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Они находились в Африке по заданию Центра управления расследованиями и, предположительно, снимали фильм о деятельности российской ЧВК. Расследование обстоятельств гибели журналистов до сих пор не закончено.

Прощание с убитыми в ЦАР российскими журналистами. Фоторепортаж Еще 7 фото
Фотогалерея

Авторы: Анна Трунина, Евгений Пудовкин.
Теги: МИД России , ЦАР , военные инструкторы , поставки оружия
Главное
Написавший письмо Трампу депутат получит пост арестованного зама Аксенова Политика
Материалы по теме
МИД допустил увеличение числа российских военных инструкторов в ЦАР Политика
Президент ЦАР заявил об отсутствии новостей в деле о гибели репортеров Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter