Зеленский увидел риск превращения Порошенко из президента в шоумена

Зеленский увидел риск превращения Порошенко из президента в шоумена

В своем видеообращении кандидат на пост президента призвал действующего главу государства перестать «бегать по каналам» и заняться своими обязанностями

Петр Порошенко (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Превращение главы государства в шоумена выглядит печально, заявил кандидат на пост президента Украины актер Владимир Зеленский, комментируя последние действия занимающего этот пост Петра Порошенко.

«Шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, — это печально», — заявил Зеленский, призвав Порошенко заняться своими обязанностями, вместо того чтобы «кричать на стадионе» и «бегать по [теле]каналам».

«Дебаты — 19 [апреля], дела — каждый день», — закончил Зеленский свое видеообращение к Порошенко. Послание опубликовано на странице кандидата в Facebook.

​Накануне, 14 апреля, Порошенко появился на стадионе «Олимпийский», заявив, что ждет Зеленского для проведения дебатов, которые согласно законодательству Украины должны проводиться за два дня до второго тура выборов, то есть 19 апреля. Зеленский на стадионе не появился, после чего Порошенко принял участие в исполнении перед телекамерами песни «Ти ж мене підманула».