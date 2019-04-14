Порошенко спел песню «Ты ж меня обманула» после несостоявшихся дебатов

Порошенко спел песню «Ты ж меня обманула» после несостоявшихся дебатов

Украинский лидер Петр Порошенко после несостоявшихся дебатов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским спел песню «Ти ж мене підманула» («Ты ж меня обманула»). Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Видео: 112 Украина/YouTube

«Ты сказала, в воскресенье пойдем вместе на дебаты. Я пришел — тебя нет. Обманула, подвела», — спел Порошенко в дуэте с ​украинским певцом Иваном Ланьо, вокалистом украинской рок-группы KOZAK SYSTEM.

Изначально дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе «Олимпийский» были запланированы на 19 апреля. Однако позднее президент заявил, что ждет шоумена на дебатах 14 апреля.