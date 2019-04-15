ЕС утвердил поправки к касающейся «Северного потока-2» газовой директиве

Согласно поправкам к директиве на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств ЕС, будет распространяться действие законодательства Евросоюза

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Совет ЕС окончательно утвердил проект поправок к газовой директиве, сообщается на сайте законодательного органа. Согласно этой директиве правила, регулирующие внутренний газовый рынок ЕС, будут применяться к трубопроводам из третьих стран.

«Я очень рад, что этот важный документ принят. Мы упорно трудились, чтобы найти компромисс, который был бы приемлем для всех. Я думаю, мы нашли хорошее решение, которое будет гарантировать справедливость и конкурентоспособность европейского газового рынка», — заявил министр энергетики Румынии Антон Антон.

Ранее поправки утвердили в Европарламенте. Внесенные изменения призваны повысить конкуренцию на газовом рынке Евросоюза и снизить цены для потребителей, указывали законодатели. В феврале комитет постоянных представителей государств ЕС (Coreper) также одобрил поправки к газовой директиве.

Согласно этим поправкам законодательство ЕС будет распространяться на трубопроводы, проходящие по территориям стран — членов Евросоюза. Документ повлияет и на проект строительства газопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в Германию. При этом директива не предусматривает блокировки проекта.

В пресс-службе Nord Stream 2 — проектной компании, которая строит «Северный поток-2», — сообщили РБК, что дадут оценку поправке после ее официальной публикации. «Прежде чем вступить в силу, законопроект должен быть опубликован в Официальном журнале Европейских сообществ и имплементирован в национальное право стран-членов в течение последующих девяти месяцев», — сказали в компании. Там добавили, что реализация проекта строительства газопровода продолжается в полном соответствии с действующим законодательством и при полной поддержке финансовых инвесторов.