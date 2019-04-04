Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС

Европарламент утвердил поправки Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств-членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.

За утверждение документа проголосовали 465 депутатов, против — 95, еще 68 воздержались. Директива подразумевает, что компания не должна владеть газопроводом, по которому поставляется ее сырье.

Новые правила коснутся и строящегося газопровода «Северный поток-2», по которому планируется поставлять газ из России в Германию в обход Украины, отметил евродепутат Ежи Бузек.

Изменения позволят повысить конкуренцию на газовом рынке в Евросоюзе, а, следовательно и снизить цены для потребителей, говорится в сообщении Европарламента. Сейчас ЕС покупает более 70% потребляемого в союзе газа у Норвегии, России и Алжира.