Новак не увидел угрозы «Северному потоку-2» из-за Газовой директивы ЕС

Поправки к Газовой директиве Евросоюза не угрожают строительству газопровода «Северный поток-2», заявил в интервью «Газета.Ru» глава Минэнерго Александр Новак.

Как пояснил министр, суть Газовой директивы — это распространение требований Третьего энергопакета ЕС на офшорные проекты, и юридически в этом нет необходимости. «Это, честно говоря, нонсенс, потому что это не имеет отношения к прохождению таких маршрутов через территорию Европы», — заявил глава Минэнерго.

Министр отметил, что текущий вариант директивы более мягкий, чем предыдущие, однако обсуждения ее содержания еще продолжаются.

«Мы будем наблюдать, будем мониторить. Нам необходимо окончательно видеть тексты этих поправок», — сказал он. «В любом случае мы считаем, что строительству газопровода это не угрожает», — добавил министр.