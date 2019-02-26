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Новак не увидел угрозы «Северному потоку-2» из-за Газовой директивы ЕС

Поправки к Газовой директиве Евросоюза не угрожают строительству газопровода «Северный поток-2», заявил в интервью «Газета.Ru» глава Минэнерго Александр Новак.

Как пояснил министр, суть Газовой директивы — это распространение требований Третьего энергопакета ЕС на офшорные проекты, и юридически в этом нет необходимости. «Это, честно говоря, нонсенс, потому что это не имеет отношения к прохождению таких маршрутов через территорию Европы», — заявил глава Минэнерго.

Министр отметил, что текущий вариант директивы более мягкий, чем предыдущие, однако обсуждения ее содержания еще продолжаются.

«Мы будем наблюдать, будем мониторить. Нам необходимо окончательно видеть тексты этих поправок», — сказал он. «В любом случае мы считаем, что строительству газопровода это не угрожает», — добавил министр.

Бизнес
В ЕС одобрили влияющую на «Северный поток-2» Газовую директиву

21 февраля Комитет постоянных представителей государств ЕС (Coreper) одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, затрагивающий «Северный поток-2». Их цель — обеспечить, чтобы правила, которые регулируют внутренний рынок ЕС, применялись к линиям транспортировки газа между государствами Союза и третьей страной. Поправки ужесточают требования к новому проекту «Газпрома» и его европейских партнеров, но к его блокировке не приведут.

Теперь поправки должны быть одобрены на уровне министров стран ЕС и в Европарламенте.

«Северный поток-2» пройдет от России до Германии по дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Соинвесторами проекта выступают OMV, Uniper, Shell, Engie и Wintershell, общее финансирование оценивается в €9,5 млрд.
Теги: Александр Новак, Минэнерго, «Северный поток-2»
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