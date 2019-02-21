В ЕС одобрили влияющую на «Северный поток-2» газовую директиву

ЕС предварительно утвердил поправки к газовой директиве. Речь идет о компромиссном варианте поправок, согласно которым «Северный поток-2» блокирован не будет, но должен будет подчиняться правилам Евросоюза

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Комитет постоянных представителей государств ЕС (Coreper) одобрил поправки к газовой директиве, сообщила пресс-служба Совета ЕС на своей странице в Twitter.

«Правила рынка газа ЕС будут применяться к трубопроводам, приходящие из третьих стран (к ним относится и «Северный поток-2»). Coreper только что одобрил соглашение между Советом ЕС и Европарламентом по газовой директиве», — говорится в сообщении.

Речь идет о компромиссном варианте поправок. Они предусматривают ужесточение требований к новому проекту «Газпрома» и его европейских партнеров — «Северного потока-2», но к его блокировке не приведет.