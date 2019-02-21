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Бизнес ,  
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В ЕС одобрили влияющую на «Северный поток-2» газовую директиву
ЕС предварительно утвердил поправки к газовой директиве. Речь идет о компромиссном варианте поправок, согласно которым «Северный поток-2» блокирован не будет, но должен будет подчиняться правилам Евросоюза
Фото: Patrick Pleul / DPA / ТАС

Комитет постоянных представителей государств ЕС (Coreper) одобрил поправки к газовой директиве, сообщила пресс-служба Совета ЕС на своей странице в Twitter.

«Правила рынка газа ЕС будут применяться к трубопроводам, приходящие из третьих стран (к ним относится и «Северный поток-2»). Coreper только что одобрил соглашение между Советом ЕС и Европарламентом по газовой директиве», — говорится в сообщении.

Речь идет о компромиссном варианте поправок. Они предусматривают ужесточение требований к новому проекту «Газпрома» и его европейских партнеров — «Северного потока-2», но к его блокировке не приведет.

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О достигнутом компромиссе по поправкам к газовой директиве стало известно в начале февраля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщала, что европейские страны достигли соглашения по вопросу о том, как регулировать российский газопровод «Северный поток-2». Детали компромисса тогда она не раскрыла, но AFP и Reuters отмечали, что переговоры о строительстве морских газопроводов c третьими странами и формат применения к таким проектам стандартов ЕС будут определяться тем государством, на территории которого находится пункт получения газа.

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Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали компромиссный вариант поправок к газовой директиве 13 февраля. Цель поправок к газовой директиве — обеспечить, чтобы правила, регулирующие внутренний рынок ЕС, применялись к линиям транспортировки газа между государствами союза и третьей страной, говорилось в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Теперь поправкам к газовой директиве предстоит одобрение на уровне министров стран ЕС, а также в Европарламенте.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: «Северный поток-2», Евросоюз, газовая директива
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Европарламент и Совет ЕС согласовали поправки к газовой директиве
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В Nord Stream 2 раскритиковали поправки в газовую директиву ЕС
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