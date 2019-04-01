Moody's назвало новую угрозу для газопровода «Северный поток-2»

Требования Дании о проведении дополнительных экологических исследований, связанных с маршрутом «Северного потока-2», могут затянуть реализацию проекта, полагают аналитики рейтингового агентства

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Датское энергетическое агентство запросило у ​Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода «Северный поток-2») проведение дополнительной экологической экспертизы. По оценке агентства Moody's, это создает угрозу задержки для прокладки газопровода. Оценка Moody's содержится в обзоре, с которым ознакомился РБК.

В рейтинговом агентстве пояснили, что запрос датской стороны — это негативная новость для «Газпрома», поскольку «грозит затянуть завершение строительство «Северного потока-2» позднее дедлайна в декабре 2019 года». Кроме того, позиция Копенгагена грозит ослабить позиции «Газпрома» в переговорах с Украиной по заключению нового транзитного договора, который также истекает в декабре 2019 года. «Газпром», таким образом, может быть вынужден увеличить объемы прокачиваемого через Украину газа, что пропорционально увеличит и издержки компании.

По оценке Moody's, проведение экологической экспертизы может затянуться на несколько месяцев.

О требования Копенгагена к Nord Stream 2 AG стало известно 27 марта. Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что речь идет об «очередном отказе в Дании по маршруту [прокладки газопровода]». «Надо снова искать новый путь. А Балтийское море не такое уж и большое, и желающих что-то проложить или закопать хватает», — прокомментировал он сообщение.

В Nord Stream 2 AG опровергли эту интерпретацию запроса датской стороны. «Энергетическое агентство Дании (DEA) не отклоняло ни одну из двух заявок Nord Stream 2 на получение разрешения [на строительство проекта], обе из них остаются в силе», — заявили в компании. Оператор проекта пояснил, что речь идет лишь о просьбе включить в экологическую оценку влияния проекта опцию маршрута будущего газопровода в Датской исключительной экономической зоне, к югу от острова Борнхольм.