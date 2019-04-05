Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»

Газовая директива Евросоюза в нынешней редакции не повлияет на строительство и работу «Северного потока-2», заявил РБК министр энергетики Александр Новак.

По его словам, детально изучать юридические тонкости документа можно будет только после его окончательного утверждения и публикации. Впрочем, если судить по принятому 4 апреля документу ЕС, «Северный поток-2» будет реализовываться в рамках этого законодательства, сказал Новак. «Требования этой газовой директивы будут исполняться», — подчеркнул министр.

Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила. Речь в том числе идет и о «Северном потоке-2».

В Европарламенте считают, что изменения позволяет повысить конкуренцию на газовом рынке ЕС и снизить цены: сейчас 70% потребляемого газа союз закупает в Норвегии, России и Алжире. Теперь документ должны утвердить в Совете ЕС на уровне министров.