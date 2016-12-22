Совбез ООН не принял резолюцию России об осуждении ударов по Сирии

Российская резолюция об осуждении ударов по Сирии не прошла голосование Совета Безопасности ООН. Из 15 членов международного органа в ее поддержку выступили только трое

Василий Небензя (Фото: Li Muzi / Zuma / Global Look Press)

Совет Безопасности ООН отклонил российскую резолюцию, в которой осуждались удары США, Великобритании и Франции по Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Резолюция была отклонена большинство голосов постоянных и непостоянных членов Совбеза. В поддержку проекта документа проголосовали только Россия, Китай и Боливия. Голоса против подали восемь стран, четыре государства воздержались. Согласно установленным правилам голосования для принятия резолюции требуется не менее девяти голосов при отсутствии вето со стороны постоянных членов Совбеза.

Проект резолюции был подготовлен Россией, созвавшей экстренное собрание Совета Безопасности после ночных ударов по Сирии. В проекте резолюции содержалось осуждение «агрессии в отношении Сирии со стороны США и их союзников». Кроме того, в документе предлагалось «немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права».

Во время собрания постпред Франции в ООН Франсуа Делаттр заявил, что «в ближайшее время» Париж подготовит собственный проект резолюции и представит его на рассмотрение Совбеза.

По итогам голосования Небензя заявил, что Совбез «не выполнил свою функцию». Дипломат обратился к представителям стран, участвовавшим в ударах. «Вы извращаете международное право, подменяя понятия. Занимаетесь неприкрытым лицемерием. Вы не только становитесь над международным правом, но и пытаетесь его переписать», — сказал он.

Во время заседания, на котором рассматривался российский проект резолюции, постпред России Василий Небензя назвал действия трехсторонней коалиции «хулиганством в международных отношениях». Дипломат подчеркнул, что ситуация усугубляется тем, что оно было совершено «ключевыми ядерными державами» и членами Совета Безопасности.

США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии в ночь на 14 апреля. Их целями стали объекты военной инфраструктуры страны. Как заявлял президент США Дональд Трамп, удары стали «прямым результатом» неспособности России удержать Башара Асада от использования химического оружия в регионе.