Трамп прокомментировал удары по Сирии словами «миссия выполнена»

Ночные удары по Сирии показали превосходство и силу американских войск, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, миссия в Сирии была выполнена

Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

Дональд Трамп в своем Twitter подвел итог ударам западной коалиции по Сирии. Результат военной операции он прокомментировал словами «миссия выполнена».

«Прошлой ночью были великолепно проведены удары. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и мощь их войск. Лучшего результата быть не могло. Миссия выполнена!» — написал американский президент.

Трамп подчеркнул, что гордится «нашими бравыми военными». «Скоро, после того как мы потратим на них миллиарды одобренных [конгрессом] долларов, они станут лучшей армией, которую наша страна когда-либо имела», — добавил он.

О начале ракетных ударов по Сирии Дональд Трамп объявил в ночь на 14 апреля. Во время пресс-конференции президент США напрямую обратился к России и Ирану, призвав их отказаться от поддержки Дамаска. «Иран и Россию я спрашиваю: какая нация хочет быть связанной с массовым убийством невинных мужчин, женщин и детей? Народы мира могут оцениваться друзьями, которых они поддерживают. Ни одна нация не может преуспеть, поддерживая государства-изгои, жестоких тиранов и диктаторов–убийц», — сказал он. Особо Трамп подчеркнул, что атака против Асада стала результатом «неспособности России» гарантировать уничтожение запасов химоружия в Сирии.

До заявления Трампа в Twitter об успешном завершении ударов по Сирии отчитался Пентагон. «Мы были очень точны и пропорциональны. Но в то же время это был тяжелый удар», — прокомментировал итоги военной операции глава минобороны США Джеймс Мэттис. Согласно заявлениям Пентагона нанесение ударов по Сирии было завершено и возобновится только в том случае, если Дамаск вновь прибегнет к использованию химического оружия.

Согласно данным российского Минобороны в ходе атаки США, Великобритания и Франция выпустили более ста крылатых ракет. Часть из них была сбита сирийскими системами ПРО советского производства. Целями для ударов, согласно заявлениям членов коалиции, стали склады и лаборатории по производству химического оружия. Объекты, подвергшиеся атаке, находились в столице Сирии Дамаске и в провинции Хомс. В то же время российские военные сообщили о том, что ударам также подверглись м​еждународный аэропорт Дамаска и некоторые военные аэродромы.

Россияне при ударах по Сирии не пострадали. Перед началом нанесения ударов Соединенные Штаты связались с Москвой «с целью уменьшить риск жертв среди российских сил или гражданского населения», заявлял посол США в России Джон Хантсман.