США назвали условие нового удара по Сирии

США будут «во всеоружии», если Дамаск вновь решится применить химическое оружие, заявил представитель Вашингтона в Совбезе ООН. Однако Соединенные Штаты рассчитывают на то, что власти Сирии не будут настолько глупы

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Новый удар по Сирии может быть нанесен Соединенными Штатами в том случае, если Дамаск вновь решится на применение химического оружия. Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли во время заседания Совбеза, передает Reuters.

«Мы уверены, что нам удалось серьезно нарушить сирийскую программу по созданию и использованию химического оружия. Мы готовы вновь применить меры сдерживания, если сирийским режим будет достаточно глуп, чтобы испытывать нашу волю», — заявила дипломат.

Хейли подчеркнула, что стратегия США в отношении Сирии останется неизменной. «Если Дамаск вновь применит отравляющий газ, Соединенные Штаты будут во всеоружии», — добавила она.

Постпред США в ООН особо отметила, что Вашингтон считает легитимными удары, нанесенные в ночь на 14 апреля. Все цели были выбраны таким образом, чтобы минимизировать ущерб для мирного населения и одновременно максимально навредить сирийской химической программе. «Наш ответ был взвешенным, легитимным и пропорциональным», — подчеркнула Хейли.

Экстренное заседание Совбеза ООН было созвано Россией, после того как США, Великобритания и Франция нанесли в ночь на 14 апреля ракетные удары по Сирии. Всего по объектам в Дамаске и провинции Хомс было выпущено более ста крылатых ракет. Решение о нанесении ударов Вашингтон и его союзники приняли на основании обвинений в адрес Дамаска в применении химического оружия против мирных жителей в городе Дума 7 апреля.

Россия неоднократно опровергала правдивость этих обвинений. По версии Москвы, сообщения о химатаках в Сирии являются провокационными, а видео, которо​е было использовано для подтверждения реальности химатак, носило постановочный характер.

Постпред России в ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, назвал действия США и их союзников «хулиганством в международных отношениях». Дипломат указал на то, что подобная политика не соответствует статусу ядерных держав и постоянных членов Совета Безопасности.