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Военная операция на Украине ,  
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Стармер анонсировал обсуждение деталей отправки войск ЕС на Украину

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Военная операция на Украине
В Британии пройдут обсуждения практических планов отправки войск на Украину в случае заключения мирного соглашения, сообщил Кир Стармер. В Кремле называли «опасной темой» присутствие миротворцев в зоне боевых действий
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Leon Neal / Reuters)

20 марта в Великобритании соберутся военачальники из стран «коалиции желающих» для обсуждения практических планов обеспечения гарантий безопасности Украине, заявил британский премьер-министр Кир Стармер по итогам переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте, лидерами Еврокомиссии, Евросовета, Канады, Австралии и Новой Зелендии.

«Мы укрепим обороноспособность и Вооруженные силы Украины и будем готовы к развертыванию «коалиции желающих» в случае заключения мирного соглашения, чтобы помочь обеспечить безопасность Украины на суше, на море и в небе, — сказал он (цитата по The Guardian). — В случае прекращения огня мы подчеркнули необходимость принятия жестких мер мониторинга, чтобы гарантировать выявление и пресечение любых нарушений соглашения».

Стармер приветствовал идею Вашингтона и Киева о 30-дневном прекращении огня, но усомнился в готовности к этому Москвы из-за «колебания и промедлений». Он пообещал усилить давление на Россию в случае ее отказа и нарастить военную поддержку Украины.

«Мы ускорим нашу военную поддержку, ужесточим санкции в отношении доходов России и продолжим изучать все законные пути, чтобы гарантировать, что Россия заплатит за ущерб, нанесенный ею Украине», — заключил Стармер.

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Фото:Diego Fedele / Getty Images
Москва критикует любую помощь Киеву, считая ее причиной затягивания конфликта и исключая влияние на его исход. В Кремле называли «опасной темой» отправку европейских миротворцев на Украину и отмечали необходимость одобрения этого сценария всеми сторонами. В российском МИДе говорили о необходимости исключить первопричины конфликта.

Президент России Владимир Путин говорил о готовности Москвы к 30-дневному прекращению огня, но перечислил ряд вопросов к данной инициативе. В частности, он призвал к обсуждению поставок оружия, мобилизации и обучения украинских солдат в этот период. Президент Украины Владимир Зеленский назвал его слова «предсказуемыми» и заявил, что Россия «фактически готовит отказ».

Американский лидер Дональд Трамп назвал реакцию Москвы «многообещающей», но не полной. Позднее он рассказал о «хороших контактах» с Россией и Украиной и пообещал представить подробности предстоящего перемирия.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Великобритания рецессия Кир Стармер переговоры гарантии безопасности Военная операция на Украине
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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