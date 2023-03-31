Кремль назвал «очень опасной темой» отправку миротворцев из ЕС на Украину

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Отправка миротворцев из стран Евросоюза на Украину — потенциально очень опасная тема, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. О том, что европейские страны близки к тому, чтобы начать обсуждать отправку на Украину миротворцев, говорил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Если речь идет уже о серьезных каких-то переговорах, то это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение… Потенциально это очень опасная тема», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что думают по этому поводу в Кремле.

По его словам, это заявление, на которое «очень важно обратить внимание». Также Песков напомнил, что в мировой практике миротворческие силы «применяются с согласия обеих сторон».

Утром Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что западные страны поставляют Киеву все больше и больше вооружения и техники. По его словам, ЕС «серьезно близок к отправке миротворцев».

В феврале этого года, также говоря о поставках вооружения Украине и возможной отправке миротворцев, Орбан отмечал, что европейские страны постоянно балансируют на грани войны с Россией. При этом в самом ЕС неоднократно подчеркивали, что Брюссель не намерен принимать участие в военных действиях и отправлять на Украину войска. Об этом же заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Москва считает, что поставки оружия Украине приводят лишь к дальнейшей эскалации конфликта и не способствуют началу мирных переговоров.