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Политика ,  
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Додик предложил Трампу редкоземельные металлы Республики Сербской

Додик: Республике Сербской интересна сделка с США о редкоземельных металлах
Додик заявил, что готов обсудить с Трампом доступ США к месторождениям на территории Республики Сербской. Стоимость запасов, по его словам, может превышать $100 млрд
Милорад Додик
Милорад Додик (Фото: Amel Emric / Reuters)

Президент Республики Сербской (государственное образование в составе Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик заявил, что заинтересован в заключении сделки по редкоземельным металлам США. Об этом он сообщил в интервью журналу The American Conservative.

По его словам, стоимость запасов этих ресурсов на территории образования может превышать $100 млрд.

«В восточном регионе Республики Сербской, недалеко от границы с Сербией, находятся значительные залежи лития, магния и других редкоземельных минералов. По некоторым оценкам, их коммерческая стоимость превышает $100 млрд», — сообщил Додик.

Он добавил, что власти Республики Сербской открыты для обсуждения сделки по редкоземельным металлам с президентом США Дональдом Трампом и готовы дать доступ к месторождениям тем компаниям, которые выберет его администрация.

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Политика
Фото:Freddie Everett / Us State/ Keystone Press Agency / Global Look Press

Регион до сих пор не предоставлял права на добычу «ни одной стране или иностранной компании», подчеркнул Додик.

«Я готов обсудить этот вопрос исключительно с президентом Трампом, и я верю, что мы сможем достичь взаимовыгодного соглашения», — заявил он.

Президент Республики Сербской также отметил, что видит потенциал для сотрудничества в области добычи редкоземельных металлов с правительством Венгрии.

В конце февраля суд в Сараево приговорил  Додика к году тюрьмы и запретил ему заниматься политикой в течение шести лет. Суд счел политика виновным в игнорировании решений Конституционного суда и верховного представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. Додик заявил, что власти не признают решение боснийского суда.

Государство Босния и Герцеговина состоит из двух основных частей: Республики Сербской, где преимущественно живут сербы, и Федерации Боснии и Герцеговины, в которой проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Территория Республики Сербской разделена на две части (северную и восточную) округом Брчко, который является самоуправляемым и считается одновременно частью Республики и Федерации.

Боснию и Герцеговину возглавляет коллективный президиум, куда входят три президента — от Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко.

США в последние несколько недель активно обсуждали сделку о доступе к украинским редкоземельным металлом с Киевом. Однако переговоры застопорились после ссоры президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме в конце февраля. «Суспiльне» и «РБК Украина» писали, что Киев предлагал заключить соглашение на переговорах делегаций двух стран 11 марта в Джидде, но Вашингтон отказался. По данным источника «Суспiльне», американская сторона предложила взять паузу и в перспективе заключить более детальную договоренность.

Редкоземельные металлы (или элементы, РЗЭ) — это группа из 17 химических элементов, включающая скандий, иттрий и 15 лантаноидов. Они используются во многих сферах промышленности, в том числе для производства комплектующих.

Трамп также выражал интерес к российским редкоземельным металлам. Президент России Владимир Путин говорил о готовности к совместной работе по редкоземельным металлам, но не только с США, а с зарубежными партнерами в целом.

Financial Times (FT) также писала со ссылкой на источник в Госдепартаменте США, что Вашингтон намерен заключить соглашение о добыче редкоземельных металлов в Демократической Республике Конго.

Найти новые залежи редкоземельных металлов на территории Белоруссии также поручил президент страны Александр Лукашенко (в республике имеются уже разведанные запасы). Сделок иностранным государствам с белорусскими редкоземами он не предлагал.

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Республика Сербская Милорад Додик Босния и Герцеговина Редкоземельные металлы полезные ископаемые США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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