Главу Республики Сербской Додика приговорили к тюремному заключению

Дело против Милорада Додика стало итогом его конфликта с верховным представителем, контролирующим выполнение Дейтонского мирного соглашения. Додик предупреждал, что приговор может нанести «смертельный удар по Боснии и Герцеговине»

Милорад Додик (Фото: Amel Emric / Reuters)

Президент Республики Сербской (административное образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик был приговорен боснийским судом к году тюрьмы и лишению права занимать государственные должности на шесть лет по делу за неисполнение решения верховного представителя по Боснии и Герцеговине, передает местный портал Fokus. Решение может быть обжаловано во второй инстанции.

Вторым обвиняемым по делу был руководитель издания «Официальный вестник» Республики Сербской Милош Лукич, которого суд освободил от ответственности.

Верховный представитель, которым сейчас является немец Кристиан Шмидт, занимается надзором за выполнением Дейтонских соглашений — мирного договора, заключенного в 1995 году и положившего конец войне в Боснии и Герцеговине.

В обвинительном заключении говорится, что Додик и Лукич в период с 1 по 9 июля 2023 года, несмотря на принятое Шмидтом решение, которое препятствовало вступлению в силу двух законов республики, «предпринимали действия с целью продолжения законодательного процесса», не исполняя решения верховного представителя.

Detektor уточняет, что это было не первое разногласие между верховным представителем и Додиком. В этот раз Народная скупщина Республики Сербской приняла закон, согласно которому решения верховного представителя больше не будут публиковаться в «Официальном вестнике». Шмидт отменил этот акт. Додик настаивал, что введет закон в действие, и тогда верховный представитель изменил Уголовный кодекс — несоблюдение решений представителя стало уголовным преступлением (президент республики стал первым, кому вынесли приговор за это). Додик все равно ввел закон в действие, два руководителя «Официального вестника» подали в отставку, возглавивший его Лукич все-таки опубликовал акт в этом издании.

Додик после вынесения приговора заявил, что «нет повода для беспокойства». «Говорят, что я виновен, теперь люди здесь скажут, почему я не виновен», — сказал он на митинге в столице республики, городе Баня-Лука, передает N1info.

Ранее Додик говорил, что не собирается соблюдать принятое судом решение, и предупреждал, что приговор может нанести «смертельный удар по Боснии и Герцеговине».

Шмидт в своем заявлении по поводу процесса над Додиком заявил, что «международное сообщество сохраняет бдительность», «Дейтонское соглашение и государственные институты остаются под защитой и должны соблюдаться», подчеркнул он.