США отказались подписать ресурсную сделку с Киевом в Джидде
Представители Украины на встрече в Джидде 11 марта предлагали американской делегации заключить сделку о доступе к украинским полезным ископаемым, однако США отказались. Об этом сообщают «Суcпiльне» со ссылкой на осведомленный источник, а также «РБК-Украина».
«Соглашение [было] одобрено украинским правительством, поэтому мы положили его на стол, чтобы и они (американская делегация. — РБК.) вернулись в Вашингтон с конкретным результатом», — сказал собеседник «Суспiльне».
Тем не менее, американская делегация предложила Киеву взять паузу и в перспективе подписать более детальное соглашение, уточнил источник.
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