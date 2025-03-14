США отказались подписать ресурсную сделку с Киевом в Джидде

Представители Украины на встрече в Джидде 11 марта предлагали американской делегации заключить сделку о доступе к украинским полезным ископаемым, однако США отказались. Об этом сообщают «Суcпiльне» со ссылкой на осведомленный источник, а также «РБК-Украина».

«Соглашение [было] одобрено украинским правительством, поэтому мы положили его на стол, чтобы и они (американская делегация. — РБК.) вернулись в Вашингтон с конкретным результатом», — сказал собеседник «Суспiльне».

Тем не менее, американская делегация предложила Киеву взять паузу и в перспективе подписать более детальное соглашение, уточнил источник.

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