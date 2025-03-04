Лукашенко поручил найти в Белоруссии редкоземельные металлы

В Белоруссии необходимо разведать запасы редкоземельных металлов и других ресурсов, сказал президент. Лукашенко в ближайшее время посетит Россию, он говорил, что обсуждал с Путиным ресурсную сделку Украины и США, но в общих чертах

Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству найти в республике запасы редкоземельных металлов и других ресурсов. Об этом он сообщил, объявляя о кадровых назначениях в правительстве, передает «Минская правда».

«Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром [природных ресурсов и охраны окружающей среды]», — сказал Лукашенко.

Президент обратил внимание, что геологоразведка в стране развита недостаточно и находится на низком уровне в целом. Вопрос о поиске редкоземельных металлов, по его словам, выпадает из поля зрения белорусских специалистов.

«Редкоземельные металлы выговаривает только [президент США Дональд] Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?», — задался вопросом Лукашенко, обращаясь к присутствующим.

По словам Лукашенко, редкоземельные металлы — это будущее, поэтому «надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле».

В Белоруссии имеются залежи редкозмельных металлов, в частности, тулия. В Житковичском районе геологи обнаружили следы иттрия и иттербия. На Диабазовом редкометальном месторождении, которое считается перспективным, также может вестись добыча бериллийсодержащих руд (бериллий считается редким, а не редкоземельным металлом, это один из наиболее важных для экономики США ресурсов). Месторождение расположено на территории Житковичского района Гомельской области. В Гомельско-Добрушский магматическом узле к 2023 году были выявлены запасы другого редкого металла — германия. В то же время отходы Гомельского химического комбината содержат концентрацию редкоземельных элементов, сопоставимую с месторождениями на Украине, говорил ученый-химик Сергей Бесараб.

Сделку о совместной разработке месторождений редкоземельных металлов на Украине в последние несколько недель обсуждали Киев и Вашингтон. Разработка соглашения находилась на финальных этапах, ожидалось, что оно будет подписано 28 февраля во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако из-за перепалки, возникшей между ним, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом документы подписаны не были, Зеленский покинул Вашингтон досрочно.

Президент России Владимир Путин через несколько дней после переговоров американской и российской делегации в Эр-Рияде заявил о готовности к совместной работе по редкоземельным металлам с зарубежными партнерами. Он подчеркнул, что речь идет не только о США.

«Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации. Там тоже есть запасы [редкоземельных ресурсов] определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американскими, работать», — сказал президент России. В тот же день, 24 февраля, он собрал совещание по редкоземельным металлам.

Трамп, в свою очередь, подтвердил, что Соединенные Штаты заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других ее «очень ценных ресурсах». У Соединенных Штатов также есть «вещи», которые могли бы быть интересны России, отметил он. Позднее Трамп уточнил, что хотел бы заключить соглашения для доступа к российским редкоземельным металлам и покупать у России ископаемые.

Лукашенко рассказывал, что в начале марта посетит Россию и проведет с Путиным переговоры. В конце февраля он отметил, что обсуждал с российским коллегой сделку Украины и США, но «только в общих чертах».